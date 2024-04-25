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ماجد المصري: سيناء كانت مطمعًا لكل معتدٍ جاهل

ماجد المصري
ماجد المصري

علق الفنان ماجد المصري علي احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء، خلال احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء.

وقال ماجد المصري، خلال احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء والتي نقلتها فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، إن سيناء كانت مطمعا لكل معتد جاهل، ولا يعرف أن أرض سيناء مقبرة للغزاة.

وأضاف أن الجاهل لم يقرأ أن أرض سيناء أض مقدسة ومقبرة للغزاة ولا يعرف لأنه جاهل، متابعًا: "البطولة مش على دول بس ولكن رجالة القبائل كان في ظهرهم خطوة بخطوة، والجيش والشرطة قوة كاملة ويكملها رجالة القبائل في سيناء".

وأكمل: "الشهداء في القلب وفى كل مناسبة فاكرينهم أحمد المنسى وعمر شبراوى وغيرهم مئات كتير ورجالة، ومن ضهر رجالة حاربوا فئة ضالة بسبب أنها مطمع لكل معتدٍ جاهل".

ماجد المصري

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