أول رد من محمد أنور السادات على تسريبات مرسي: لم أزور إسرائيل مرة واحدة في حياتي (خاص)

رد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على تسريبات الرئيس المعزول محمد مرسي في مسلسل الاختيار 3، والتي ذكر فيها رغبة الأول في تولي رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب آنذاك، واصفا إياه بأنه "مع الإسرائيليين".

وقال السادات، ردًا على تصنيفه من جانب الرئيس المعزول إنه مع الإسرائيليين: "ده كلامه وقناعته.. ودائما هناك خلط .. خاصة أن الناس يتصوروا أن الرئيس الراحل أنور السادات بما إنه صاحب اتفاقية السلام فالبتالي فأي شخص من أسرته فيبقي على علاقة بإسرائيل".

وأكد: "أنا لم أزور إسرائيل مرة واحدة في حياتي، بالرغم من العديد من الدعوات التي جائتني لزيارة إسرائيل كسياسي وبرلماني وفي وقت من الأوقات كرجل أعمال قبل دخولي معترك السياسة".

وأضاف السادات: "كما أنني لم أتعامل مع إسرائيل في أي نوع من أشكال التعاون سواء الصناعة أو السياحة أو التجارة ، ولم يحدث على مدى سنوات عمري انني التقيت السفير الاسرائيلي في مصر واتحدى أن يكون هناك أي شخص يعلن أو يثبت أو يسرب أي تعاون أو لقاء مع إسرائيل" .

وواصل مسلسل الاختيار ٣ عرض تسريبات جديدة للرئيس المعزول محمد مرسي والقيادي بجماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر.

وقال مرسي في نص التسريب: "النهاردة بتوع اللجان قاعدين وكلهم عاوزين لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات عايز لجنة العلاقات الخارجية، والدنيا مهدودة هو ورامي لكح هم عارفين أن رامي في المخابرات ومحمد أنور مع الإسرائيليين يعني حافظينها".

وأضاف مرسي: "هو من زمان قالي بيني وبينه أنا هادخل الانتخابات.. من قبل الانتخابات قال لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات وبعدين على فكرة هو إمكانيته المهارية مش كبيرة مش عالية".