الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أول رد من محمد أنور السادات على تسريبات مرسي: لم أزور إسرائيل مرة واحدة في حياتي (خاص)

محمد أنور السادات
محمد أنور السادات

رد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على تسريبات الرئيس المعزول محمد مرسي في مسلسل الاختيار 3، والتي ذكر فيها رغبة الأول في تولي رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب آنذاك، واصفا إياه بأنه "مع الإسرائيليين".

وقال السادات، ردًا على تصنيفه من جانب الرئيس المعزول إنه مع الإسرائيليين: "ده كلامه وقناعته.. ودائما هناك خلط .. خاصة أن الناس يتصوروا أن الرئيس الراحل أنور السادات بما إنه صاحب اتفاقية السلام فالبتالي فأي شخص من أسرته فيبقي على علاقة بإسرائيل".

وأكد: "أنا لم أزور إسرائيل مرة واحدة في حياتي، بالرغم من العديد من الدعوات التي جائتني لزيارة إسرائيل كسياسي وبرلماني وفي وقت من الأوقات كرجل أعمال قبل دخولي معترك السياسة".

وأضاف السادات: "كما أنني لم أتعامل مع إسرائيل في أي نوع من أشكال التعاون سواء الصناعة أو السياحة أو التجارة ، ولم يحدث على مدى سنوات عمري انني التقيت السفير الاسرائيلي في مصر واتحدى أن يكون هناك أي شخص يعلن أو يثبت أو يسرب أي تعاون أو لقاء مع إسرائيل" .

وواصل مسلسل الاختيار ٣ عرض تسريبات جديدة للرئيس المعزول محمد مرسي والقيادي بجماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر.

وقال مرسي في نص التسريب: "النهاردة بتوع اللجان قاعدين وكلهم عاوزين لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات عايز لجنة العلاقات الخارجية، والدنيا مهدودة هو ورامي لكح هم عارفين أن رامي في المخابرات ومحمد أنور مع الإسرائيليين يعني حافظينها".

وأضاف مرسي: "هو من زمان قالي بيني وبينه أنا هادخل الانتخابات.. من قبل الانتخابات قال لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات وبعدين على فكرة هو إمكانيته المهارية مش كبيرة مش عالية".

محمد أنور السادات حزب الإصلاح والتنمية المعزول محمد مرسي أبطال مسلسل الاختيار 3 مسلسل الاختيار 3 تسريبات الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

«السادات» ردًا على تسريبات مرسي: أسقطت مرشحا للإخوان وأخر للسلفيين في 2012 من الجولة الأولى

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

أول رد من محمد أنور السادات على تسريبات مرسي: لم أزور إسرائيل مرة واحدة في حياتي (خاص)

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

«الإفتاء» تكشف طريقة حساب زكاة الفطر فى رمضان 2022 وموعد إخراجها

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس