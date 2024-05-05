تأجيل افتتاح المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

أعلن الفنان د.إنتصار عبد الفتاح، رئيس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، إرجاء إفتتاح المهرجان الدولي للطبول التراثية بسبب إقامة نهائي بطولة أفريقيا بين النادي الأهلي والترجي من السبت 25 مايو إلى 26 مايو الجاري، على أن يستمر حتى الأول من يونيو المقبل.

حوار الطبول من أجل السلام وتصدير المنتج الثقافي المصري للعالم

وكتب عبدالفتاح عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن الدورة المقبلة من المهرجان: "حوار الطبول من أجل السلام.. مهرجان الجماهير الحبيبة وتصدير المنتج الثقافي المصري إلي العالم..وإحياء كنوز وفنون مصر التراثية..دورة المواويل الشعبية وإكتشاف أهم الأصوات من أقاليم مصر المختلفة.. في رحلة الإبداع علي ضفاف النيل وفي أحضان القاهرة التاريخية..وتجمع أهم الفرق التراثية المصرية ومن ثقافات الشعوب في لوحة فنية بديعة تؤكد علي التواصل الإنساني بين شعوب العالم".

المكرمون فى الدورة السابقة للمهرجان

وكرم المهرجان فى دورته الماضية بعض الشخصيات بإهدائهم درع المهرجان وشهادة تقدير وهم بولا بولبلول "أذربيجان"، الدكتورة عليا شكري "مصر" وتسلمها ابنتها الدكتورة أمينة الجوهرى، على فاركاتورى "مالى" شاوكونغ "الصين"، متحف الطبول "اليابان".

وقال انتصار إن المهرجان ساهم فى إرساء قيم السلام بين الثقافات المختلفة، وأكد ملامح الشخصية التراثية وتوطيد العلاقات مع الدول المختلفة واكتشاف المواهب وتقديمهم بما يليق وسمعة مصر دوليًا، كما أكد قيمة الإنسان وأهميته وارتباطه بمورثه الشعبى واكتشاف أن تفرد الشخصية المصرية يبرز عندما يتلاقى مع ثقافات العالم المختلفة.

بدأ حفل الختام بالسلام الوطني أعقبه مشاركة جميع الفرق التي تمثل دول “اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، اندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، واليمن، إضافة إلى مصر فى تظاهرة دولية وحوار فنى بديع يؤكد التواصل الإنساني والثقافي بين الشعوب، وقدمت فرقة فلسطين لوحة حماسية بعنوان "أنا دمي فلسطيني".

فى نهاية الحفل، تم رفع كشافات الموبايلات وتراقص الجمهور وتمايل بالتصفيق، كما تم رفع علم مصر مع دخول أعلام الدول المشاركة جميعا تتخللها لوحة السلام لكل العالم الذي رفعها الفنان انتصار عبدالفتاح، كما رفعت جميع الفرق لافتة شعار حوار الطبول من أجل السلام.