الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أشرف أبوالهول لـ"الشاهد": إسرائيل قد تسلم غزة لـ"بقايا حماس" للحفاظ على الانقسام

أشرف أبو الهول
أشرف أبو الهول

قال أشرف أبوالهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن إسرائيل عندما جاءت لحظة الانسحاب من غزة انسحبت من جانب واحد، متابعًا: "المفترض أن هناك اتفاقًا مع السلطة ويتم سحب القوات وتسليم غزة، لكنهم رفضوا التسليم".

وأضاف "أبوالهول" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تعمدت تسليم غزة إلى حماس، متابعًا: "البعض يخشى أن هذا النموذج يتكرر مرة أخرى بعد نهاية هذه الحرب، بمعنى أن إسرائيل تحافظ على الانقسام وتسلم غزة لبقايا حماس بشرط إنه ميكونش عنده سلاح".

أشرف أبو الهول الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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