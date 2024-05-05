الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

ماذا دار خلال جلسة كابينت الحرب والكابينت الموسع وردهم على المقترح المصري؟

نتنياهو
نتنياهو

كشفت القناة الرسمية الإسرائيلية، مساء الأحد، بعض تفاصيل ما جرى في جلسة كابينت الحرب والكابينت الموسع.

وأشارت القناة العبرية إلى أن المقترح المصري لصفقة التبادل حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس وزراء الحرب، بما في ذلك رؤساء الأجهزة العسكرية بينما أبدى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحفظات، ولكن في النهاية تمت الموافقة على الخطوط العريضة.

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وأشارت القناة إلي أنه خلال جلسة الحكومة الموسعة التي عقدت بعد اجتماع حكومة الحرب، قرر نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية عدم عرض التفاصيل على أعضاء الحكومة الموسعة، خشية حدوث تسريبات من شأنها الإضرار بالمفاوضات.

في السياق، قالت مصادر مطلعة على مفاوضات الصفقة إن حركة حماس وجهت في بداية المفاوضات رسالة إيجابية مفادها الاستعداد لعدم الالتزام بإنهاء الحرب، في المرحلة الأولى من الصفقة لكن، بحسب المصادر ذاتها، حدث أمران متوازيان دفعا حماس إلى التصلب في مواقفها أولها أن إسرائيل وافقت في الخطوط العريضة الحالية على أشياء رفضتها قبل شهرين، والشيء الثاني هو تصريحات رئيس الوزراء ووزراء الحكومة مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش أنه مع أو بدون اتفاق سيحتل الجيش الإسرائيلي رفح.

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هارتس:إسرائيل تريد من حماس قبول المبادرة المصرية أو رفضها

في السياق، نقلت صحيفة هآرتس نقلاً عن مصدر أجنبي مطلع على المفاوضات، أن إسرائيل تريد من حماس قبول المبادرة المصرية أو رفضها كما هي دون الخوض في التفاصيل.

وأضافت هارتس أن إسرائيل رفضت إرسال وفد إلى القاهرة رغم أن رد حماس كان بروح إيجابية.

وغادر وفد حركة حماس القاهرة، مساء اليوم، للعاصمة القطرية الدوحة للتشاور على أن يعود يوم الثلاثاء لاستكمال المفاوضات.

في السياق، قال مسئول مطلع على محادثات الوساطة بشأن الحرب في غزة إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" وليام بيرنز توجه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري.

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