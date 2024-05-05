باحث بالمركز المصري للفكر: مزاعم الاحتلال للقضاء على حماس "وهمية" (فيديو)

قال علي عاطف، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إنه منذ التصعيد الإسرائيلي الجاري خلال الآونة الأخيرة، لم يستطع أي طرف من أطراف النزاع التوصل إلى حل نهائي لوقف إطلاق النار، رغم تفاقم الأوضاع الإنسانية والخدمية في الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأضاف عاطف، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث حاليًا سيتسبب في مزيد من حالة الاختناق الحاد الذي يعاني منها الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي، كما أن الحجة الإسرائيلية لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية هي القضاء على حركة حماس، وذلك لن يحدث كما تعتقد سلطات الاحتلال، بل سيزيد من الكوارث والأوضاع المتردية داخل الأراضي الفلسطينية.