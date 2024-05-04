السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الترويدة الفلسطينية.. "إكسترا نيوز" تكشف عن أسرار الشفرات الغامضة بالفلكلور الفلسطينى

الترويدة الفلسطينية
الترويدة الفلسطينية

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا مساء اليوم، عن الترويدة الفلسطينية، التي تعد نوعًا من أنواع الفلكلور الفلسطيني، بعد أن أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.

وأشار التقرير إلى أنه بفضل كلماتها التي تبدو مشفرة، كانت وما زالت "الترويدة" لغزًا محيرًا لغير الناطقين باللغة العربية، كما أنه خلال فترة اعتقال الأسرى الفلسطينيين، طورت النساء الفلسطينيات استراتيجية فريدة للتواصل عبر هذا النوع من الفن.

أسرار الشفرات الغامضة

تعتمد "الترويدة" على قلب الحرف الأخير من كل كلمة مع إضافة حرف اللام في نهايتها، بالتالي تشفير الرسائل عن العدو، واستمر التعامل بتلك الشفرة حتى بعد النكبة، وحتى الآن يجيد كثير من سكان المخيمات التحدث بها بطلاقة.

وأصبحت هذه الأغاني محط حديث وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب، ويتداولونها ليعود هذا الفن مرة أخرى إلى الحياة، بل وينتشر هذا الفن في الوطن العربي بأكمله، ففي ظاهرة تعكس وعي الجيل الجديد، يشهد الشباب العربي تفاعلًا متناميًا مع بحث ومناقشة التراث الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح "الترويدة" من جديد رمزًا للمقاومة العربية للاحتلال.

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