أستاذ اقتصاد: مشروع رأس الحكمة أسهم فى حل أزمة السيولة

قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد وعضو هيئة التدريس بجامعتي القاهرة والنيل، إن مؤسسات التصنيف الائتماني، سواء موديز أو فيتش منحت مصر النظرة الإيجابية.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن النظرة الإيجابية تعني أنه مع أول مراجعة قادمة ستمنح تلك المؤسسات تصنيفا أعلى.

وتابع: "كنا في مأزق قبل مشروع رأس الحكمة، والذي أسهم في حل أزمة السيولة، ونحتاج إلى أن تكون مستدامة، لأن معدل الادخار الخاص بالدولة المصرية قليل، ونحتاج لاستثمارات لا تقل عن 18 و20%، ليعزز بالاستثمار وليس الاستهلاك".

وأوضح أن أزمة الموازنة العامة والمدفوعات، هي أزمات مزمنة ويلزم لها حلول هيكلية، مشيرا إلى أنه يجب توفير مدخلات المشروعات الجديدة للمستثمرين المصريين والأجانب محليا.