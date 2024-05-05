يبحث البعض عبر موقع الأزهر الشريف عن نتيجة المسابقة السنوية في حفظ ‏القرآن الكريم للعام 2023-2024 التي شارك فيها 150 الف متسابق، ويهتم الكثير لمعرفة نتيجة المتسابقين بالرقم القومي.

نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 2024

خطوات الاستعلام لمعرفة نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 2024 من خلال:

الخطوة الأولى: الدخول إلى موقع الأزهر الشريف الإلكتروني اضغط هنــا.

الخطوة الثانية: اكتب رقمك القومي المكون من 14 رقما اضغط هنا

الخطوة الثالثة: اختر كلمة بحث ثم تظهر أمامك النتيجة.

عدد مستويات مسابقة الأزهر 2024

المستوى الأول: هو حفظ القرآن ‏الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء.

المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا.

المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا بدءًا من سورة ‏التوبة حتى نهاية سورة الناس.

المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية ‏سورة الناس.

جوائز مسابقات الازهر الشريف2024

المركز الأول (المستوي الأول) 250 ألف جنيه ‏والمركز العاشر 90 ألف جنيه ويحصل محفظ المكتب على 10 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز ‏من المراكز العشرة الأولى.

2- المركز الثاني (المستوي الثاني) ‏‏150 ألف جنيه والمركز العاشر 60 ألف جنيه ويحصل محفظ المكتب على 8 آلاف جنيه عن كل طالب ‏فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى الثاني. ‏

3- المركز الثالث (المستوي الثالث) تبدأ من 50 ألف جنيه والمركز العاشر 32 ألف جنيه، ‏ويحصل محفظ المكتب على 6 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا ‏المستوى.

4- المركز الرابع (المستوي الرابع) تبدأ من 40 ألف جنيه والمركز العاشر 22 ألف جنيه، ويحصل محفظ ‏المكتب على 4 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.‏