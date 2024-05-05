الأحد 05 مايو 2024
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أسامة الأزهرى: سيدنا عيسى أحد منابر الكمال فى تاريخ البشرية

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن سيدنا عيسى عليه السلام أحد منابر الكمال في تاريخ البشرية، وأحد وجوه الخطاب الإلهي وأحد مفاتيح السماء التي فتحها الله تعالى للبشر.

وأضاف الأزهري خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc"، أن الله أنطق سيدنا عيسى في المهد صبيًا وقال: "إني عبدالله" وهي القضية الأولى الممهدة لكل ما بعدها.

وأشار إلى أن الله تعالى أورث سيدنا عيسى العلوم والمعارف وشرح صدره للعلم الإلهي وأفاض عليه من أنباء السماء والأرض.

وتابع: "سيدنا عيسى عبد مقرب محبب عند الله، ومن الخصائص التي أفاضها الله على سيدنا عيسى أن البركة تصحبه أينما ذهب". 

أسامة الأزهري سيدنا عيسى المسيح مساء dmc الدكتور أسامة الأزهري

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