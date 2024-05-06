الإثنين 06 مايو 2024
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اقتصاد

عبد الباسط: الاستقرار الاقتصادى جعل مصر أرض الفرص الاستثمارية

أسامة عبد الباسط
أسامة عبد الباسط

كشف الدكتور أسامة عبد الباسط، رئيس شركة العربية للأدوية السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن هناك عوامل كثيرة تجعل مصر أرض الفرص الاستثمارية.

وأضاف عبد الباسط، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تعتبر واحدة من الوجهات الاستثمارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجحت في جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن أحد أهم العوامل هو الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تحسن المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة إجراءات لتبسيط إجراءات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، مما جعل البيئة التجارية أكثر جاذبية.

وأشار إلى أن مصر تعتبر أيضًا سوقًا كبيرة وحيوية للعديد من الصناعات، مما يجذب المستثمرين الذين يسعون للوصول إلى سوق استهلاكي كبير، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر موقعًا استراتيجيًا يجعلها مركزًا للتجارة بين قارتي أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يوفر فرصًا كبيرة للاستثمار.

وأوضح أنه لا يمكننا نسيان الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك تحسين الطرق والمواني والمطارات، وتوفير الحوافز الضريبية للمستثمرين.

وأكد أنه من أبرز العوامل التي أسهمت في نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية هي التركيز على تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية للشركات الأجنبية، تم إطلاق عدة مبادرات وبرامج لتطوير البنية التحتية وتقديم الدعم للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، استفادت مصر من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية التي تعزز التبادل التجاري والاستثمار مع العديد من الدول الأخرى، هذه الاتفاقيات تعزز الثقة بين المستثمرين وتوفر إطارًا قانونيًا مواتيًا للاستثمار.

وأوضح أنه لا يمكننا نسيان دور قوى العمل البشرية الماهرة والمتعلمة في مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعتبر سوق العمل المصري واحدًا من أكبر الأسباب التي تجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، حيث يتمتع العمال المصريون بمهارات متنوعة وتعليم جيد.

وأكد أنه يمكن القول إن نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة تتضمن الاستقرار السياسي، تحسين مناخ الأعمال، البنية التحتية المتقدمة، الاتفاقيات التجارية الدولية، وقوى العمل الماهرة، هذه العوامل تجعل مصر وجهة مغرية للاستثمارات الأجنبية وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. 

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