"المصريين الأحرار" يزور كنائس جهينة وطهطا للتهنئة بعيد القيامة

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بسوهاج زيارة لعدد من الكنائس للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

جاء ذلك وفق توجيهات د.عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بالتنسيق مع د.هبة واصل الأمين العام، بحضور محمد عبد الله، أمين الحزب بسوهاج، وإيليا ورد أمين التنظيم.

وقام وفد الحزب بزيارة مطرانية طهطا بحضور نيافة الحبر الجليل الانبا اشعياء مطران طهطا وجهينة، وكنائس مارجرجس، كنيسة الانبا شنودة، والسيدة العذراء، وكنيسة الكاثوليك بجهينة والكنيسة الرسولية

رافق أمين المحافظة المهندس محسن ابو زهاد الامين المساعد والشيخ التوني مسلم مسؤول لجنة المصالحات، والاستاذ عاطف الصغير المستشار القانوني، الدكتور محمدالشريف مسؤول اللجنة الدينية.

احتفالات الكنائس بعيد القيامة المجيد وأعرب العال، في تصريح صحفي له اليوم، عن سعادته الشديدة بقدرة المجتمع المصري على مدى قرون بإفشال كافة محاولات الفتنة وشق الصف بين المسلمين والمسيحيين، مشيرا إلى أن وحدة المصريين يضرب بها المثل في التاريخ وتحت قيادة السيسي.ولفت عضو مجلس النواب، أن أبرز ما يميز عهد الرئيس السيسي، طوال العشر سنوات الماضية هو تكريس وتعزيز حالة المواطنة وتعميق الوحدة الوطنية وضرب الارهاب والتصدي لعناصره من دعاة الفرقة والفتن، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة فرصة لتعزيز الوحدة والتعايش بين مختلف أطياف المجتمع المصري.

ونقل وفد الحزب تهنئة رئيس حزب المصريين الأحرار والأمانة العامة إلي كهنة ورعاة الكنائس وأبنائها بمناسبة الأعياد المباركة التي تتجلي فيها روح مصر الواحدة والصامدة.

من جانبه، هنأ الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، الأقباط بعيد القيامة قائلاً: “عيد مصري وطني يجسد أبرز معاني اللحمة والوحدة الوطنية فأعياد المسلمين والأقباط واحدة والشعب كله بوتقة واحدة ونسيج واحد”.