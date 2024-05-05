الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان يشيد بالتعاون القائم مع مصر

جنوب السودان
جنوب السودان

أشاد وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان بالتعاون القائم بين بلاده ومصر، وتأثيره الإيجابي على الأشقاء في جنوب السودان. 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير معتز مصطفى عبدالقادر سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان مع الوزير الجنوب سوداني، بحضور المستشار عمرو يسري، حيث تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومشروعات التعاون القائم بين البلدين في مجال الري وإدارة الموارد المائية، بما في ذلك الدورات التدريبية التي تقدمها جمهورية مصر العربية للكوادر الجنوب سودانية.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأحد، أن الجانبين ناقشا الترتيبات الجارية المتعلقة بالزيارة المرتقبة للدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلي جنوب السودان.

وزير الموارد المائية والرى جنوب السودان السودان الدورات التدريبية مشروعات

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