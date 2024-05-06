أهمية طفاية الحريق والمثلث العاكس داخل السيارة

تعتبر طفاية الحريق والمثلث العاكس من أهم الأدوات التي يجب توافرها داخل سيارتك؛ لأن طفاية الحريق تساوي حياة أسرة بأكلمها داخل السيارة، أما المثلت فهو يقيك شر حوادث الطريق.

أهمية طفاية الحريق في السيارة

أهمية تواجد طفاية الحريق في السيارة يأتي نظرًا لعدة أسباب وهي:

1- طفاية الحريق تساوي حياة أسرة بالكامل والممتلكات أيضًا.

2- هل تعلم بأن وجود طفاية حريق تساعد في إنقاذ حياة الأخرين.

3- هل تعلم لماذا طفاية الحريق مطايقة للمواصفات القياسية المصرية وذلك لضمان الاستخدام الأمثل وقت الحريق.

4- عند شراءك طفاية حريق لابد أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وأن يكون لها ضمان عيوب الصناعة ولها مراكز صيانةمعتمدة.

5- لابد من مراجعة صلاحية طفاية الحريق من خلال الصانع الأصلي لها، حيث أن نص المواصفات القياسية المصرية يشترط أن يتم الكشف عليها كل خمس سنوات من تاريخ الإنتاج المدفوع على البدن الخارجي للطفاية.

أهمية المثلث العاكس داخل السيارة

وللمثلث العاكس له أهميات مختلفة وهي:

1- هل تعلم أن وجود المثلث العاكس بالسيارة يقيك من الحوادث، حيث يجب في حالة وجود عطل بالسيارة أن يوضع المثلث العاكس على بعد مسافة مناسبة من السيارة تعكس ضوء للسائق لتجنب الأضرار الناتجة من السير.

2- يجب أن يكون المثلث العاكس مطابق للمواصفات القياسية المصرية كما نص عليه قانون المرور الدال على ذلك.