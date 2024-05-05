وحدة مباحث الباجور بالمنوفية تلقى القبض على موظف بالمعاش بتهمة القتل

ألقت وحدة مباحث الباجور بالمنوفية القبض على موظف بالمعاش، والمتهم بقتل ميكانيكي لخلافات على الأرض الزراعية بعزبة ميرهم التابعة لمركز الباجور، عقب بلاغ وصل لمركز الشرطة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، بورود بلاغ من المستشفى العام بوصول جثمان ميكانيكي متوفي بطعنة بالصدر، مقيم عزبة ميرهم التابعة لقرية اسطنها بدائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين ب، ن ا ميكانيكي، 40 سنة، مقيم عزبة ميرهم بقرية اسطنها التابعة لدائرة مركز شرطة الباجور، وبسؤال أسرته اتهموا موظف بالمعاش مقيم كفر الزين دائرة مركز قويسنا لخلافات على الأرض الزراعية منذ 10 سنوات.

وتمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس مباحث مركز شرطة الباجور، من إلقاء القبض على المتهم في واقعة القتل، وحررت محضر بالواقعة، بعد استجواب المتهم وشهود العيان.