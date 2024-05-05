الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وحدة مباحث الباجور بالمنوفية تلقى القبض على موظف بالمعاش بتهمة القتل

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

ألقت وحدة مباحث الباجور بالمنوفية القبض على موظف بالمعاش، والمتهم بقتل ميكانيكي لخلافات على الأرض الزراعية بعزبة ميرهم التابعة لمركز الباجور، عقب بلاغ وصل لمركز الشرطة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، بورود بلاغ من المستشفى العام بوصول جثمان ميكانيكي متوفي بطعنة بالصدر، مقيم عزبة ميرهم التابعة لقرية اسطنها بدائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين ب، ن ا ميكانيكي، 40 سنة، مقيم عزبة ميرهم بقرية اسطنها التابعة لدائرة مركز شرطة الباجور، وبسؤال أسرته اتهموا موظف بالمعاش مقيم  كفر الزين دائرة مركز قويسنا لخلافات على الأرض الزراعية منذ 10 سنوات.

وتمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس مباحث مركز شرطة الباجور، من إلقاء القبض على المتهم في واقعة القتل، وحررت محضر بالواقعة، بعد استجواب المتهم وشهود العيان.

بالمنوفية لخلافات الزراعية الأرض الباجور ميرهم

الأكثر قراءة

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

هيئة البث الإسرائيلية: المقترح المصرى حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربى

ما بعد الإصلاحات.. المؤسسات الدولية تشهد للاقتصاد المصري

"خان زوجته وعاش تجربة المساكنة ويذهب لطبيب نفسي".. أبرز تصريحات كريم فهمي المثيرة للجدل

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

وسط أجواء عائلية.. شريف رمزي يحتفل بعيد شم النسيم في أبو ظبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى لنتنياهو: الصفقة المصرية فرصتنا لإعادة المحتجزين

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة