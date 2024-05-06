الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وفاة سيزار مينوتى مدرب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 1978

سيزار لويس مينوتي
سيزار لويس مينوتي

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مساء أمس الأحد، وفاة سيزار لويس مينوتي مدرب المنتخب الوطني الفائز بكأس العالم 1978، عن عمر 85 عاما.

وبدأ مينوتي، الذي لعب لأندية روساريو سنترال وبوكا جونيورز وسانتوس، مسيرته التدريبية مع نيويلز أولد بويز وقاد هوراكان للقب الدوري الأرجنتيني عام 1973 قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني عام 1974.

وقال الاتحاد في بيان: "يؤسف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن يعلن بحزن شديد وفاة سيزار لويس مينوتي، المدير الحالي للمنتخبات الوطنية ومدرب منتخب الأرجنتين الذي توج بكأس العالم سابقا".

وانتقل “مينوتي”، الذي رحل عن تدريب المنتخب الأرجنتيني بعد كأس العالم 1982، لتدريب برشلونة وقاده للتتويج بكأس ملك إسبانيا عام 1983.

وقاد أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وبوكا جونيورز وإندبندينتي وريفر بليت وبينارول وروساريو سنترال في الأرجنتين وسامبدوريا الإيطالي بالإضافة إلى بويبلا وتيكوس المكسيكيين.

الأكثر قراءة

عاجل.. سقوط شهداء بينهم أطفال فى قصف للاحتلال على رفح

«مصر كلها شايفة».. هل استحق حسام حسن الطرد أمام الزمالك؟

مؤسسة ابن العربى للبحوث: تغيير موعد الاحتفال بمولد الشاذلى صائب ويدفع الشبهات

عاجل.. مرصد حقوق الإنسان: إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

إيهود باراك ينتقد نتنياهو: يقود إسرائيل نحو الهاوية فى مواجهة حماس

وزير الجيش الإسرائيلى لنتنياهو: الصفقة المصرية فرصتنا لإعادة المحتجزين

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس