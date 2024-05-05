الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

جهاز مدينة سوهاج الجديدة يواصل تنفيذ مشاريع الطرق خلال الإجازات الرسمية

تطوير مشاريع الطرق
تطوير مشاريع الطرق بسوهاج الجديدة

أصدر المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، تعليمات لنوابه بمواصلة تنفيذ مشروعات الطرق خلال الإجازات الرسمية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والتواجد الميداني المستمر من إدارة الطرق لمتابعة أعمال الرصف أولا بأول وضرورة الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الفنية وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا لجدول الزمني لخطة للمشاريع.       

رؤساء أجهزة المدن الجديدة: يتابعون أعمال تطوير الزراعة والنظافة ورفع كفاءة

رئيس جهاز "قنا الجديدة" يكشف معدلات إنجاز المشروعات القومية بالمرحلة العاجلة

نواب رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتابعون تطوير تنفيذ أعمال الطرق بأحياء المدينة

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة وفاء حسن عبد الله نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة ومدير إدارة الطرق والعاملين بالإدارة، أعمال استكمال الطبقة السطحية بالطريق الرئيسي المار أمام (مستشفى الأطفال وعمارات الإسكان الاجتماعي وابني بيتك مرحلة أولى وقسم الشرطة وحديقة الطيور الذهبية ومنطقة الإسكان المتميز وجهاز مدينة سوهاج الجديدة).

كما تابعت المهندسة وفاء حسن تنفيذ أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيله الطرق الرئيسية للمدينة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وكذلك متابعة أعمال استكمال الطبقة السطحية بالطريق الرئيسي الواصل بين مركز المدينة والمنطقة الصناعية.

وباشرت نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، تنفيذ الطبقة الرابطة الأسفلتية وممرات الغاز الطبيعي بطريق مركز المدينة وطالبت بترميم جميع أعمال الحفر بالأخص القطعيات العرضية التي تتسبب بأضرار مباشرة في سيارات ومركبات سكان المدينة للحفاظ على مركبات قاطني وزوار المدينة ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع وللحفاظ على المظهر الجمال للمدينة وتحسين الحياة اليومية للمواطنين طبقا لرؤية مصر 2030 وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وإظهار المدينة في أبهى صورها.

ونوهت المهندسة وفاء حسن نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة بأهمية استمرار متابعة الأعمال الجارية وفقا لتنفيذ توجيهات الدكتور عاصم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن الجديدة.

الرسمية يواصل الطرق مشاريع الجديدة جهاز

مواد متعلقة

رئيس جهاز "قنا الجديدة" يكشف معدلات إنجاز المشروعات القومية بالمرحلة العاجلة

رئيس جهاز سفنكس الجديدة يتابع أعمال التوسعات الرابطة بمدينة الشيخ زايد (صور)

رئيس جهاز الشروق يطالب حائزى أراضى منطقة الرابية بسرعة تقنين أوضاعهم

الأكثر قراءة

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

هيئة البث الإسرائيلية: المقترح المصرى حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربى

ما بعد الإصلاحات.. المؤسسات الدولية تشهد للاقتصاد المصري

"خان زوجته وعاش تجربة المساكنة ويذهب لطبيب نفسي".. أبرز تصريحات كريم فهمي المثيرة للجدل

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

وسط أجواء عائلية.. شريف رمزي يحتفل بعيد شم النسيم في أبو ظبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى لنتنياهو: الصفقة المصرية فرصتنا لإعادة المحتجزين

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة