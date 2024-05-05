جهاز مدينة سوهاج الجديدة يواصل تنفيذ مشاريع الطرق خلال الإجازات الرسمية

أصدر المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، تعليمات لنوابه بمواصلة تنفيذ مشروعات الطرق خلال الإجازات الرسمية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والتواجد الميداني المستمر من إدارة الطرق لمتابعة أعمال الرصف أولا بأول وضرورة الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الفنية وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا لجدول الزمني لخطة للمشاريع.

نواب رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتابعون تطوير تنفيذ أعمال الطرق بأحياء المدينة

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة وفاء حسن عبد الله نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة ومدير إدارة الطرق والعاملين بالإدارة، أعمال استكمال الطبقة السطحية بالطريق الرئيسي المار أمام (مستشفى الأطفال وعمارات الإسكان الاجتماعي وابني بيتك مرحلة أولى وقسم الشرطة وحديقة الطيور الذهبية ومنطقة الإسكان المتميز وجهاز مدينة سوهاج الجديدة).

كما تابعت المهندسة وفاء حسن تنفيذ أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيله الطرق الرئيسية للمدينة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وكذلك متابعة أعمال استكمال الطبقة السطحية بالطريق الرئيسي الواصل بين مركز المدينة والمنطقة الصناعية.

وباشرت نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، تنفيذ الطبقة الرابطة الأسفلتية وممرات الغاز الطبيعي بطريق مركز المدينة وطالبت بترميم جميع أعمال الحفر بالأخص القطعيات العرضية التي تتسبب بأضرار مباشرة في سيارات ومركبات سكان المدينة للحفاظ على مركبات قاطني وزوار المدينة ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع وللحفاظ على المظهر الجمال للمدينة وتحسين الحياة اليومية للمواطنين طبقا لرؤية مصر 2030 وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وإظهار المدينة في أبهى صورها.

ونوهت المهندسة وفاء حسن نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة بأهمية استمرار متابعة الأعمال الجارية وفقا لتنفيذ توجيهات الدكتور عاصم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن الجديدة.