الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رؤساء أجهزة المدن الجديدة: يتابعون أعمال تطوير الزراعة والنظافة ورفع كفاءة

أعمال تطوير الزراعة
أعمال تطوير الزراعة والنظافة ورفع كفاءة

يرصد موقع “الدستور” خلال فترة الظهيرة النشرة الاخبارية لمعظم  رؤساء  أجهزة المدن الجديدة لمتابعة المشاربع الجار القيام بها وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير وتنمية المدن الجديدة 

رؤساء أجهزة المدن يتابعون تنفيذ مشروعات الطرق والإسكان

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جهاز مدينة المنيا الجديدة يتابع أعمال زراعة الطرق 

وأكد المهندس أحمد مصطفى محمد  رئيس جهاز مدينه المنيا الجديدة ونواب رئيس الجهاز بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الزراعة وصيانة وتجميل المدينه لتؤتي تلك المجهودات ثمارها في إظهار المدينة في أجمل وابهي صورها.  

ووجه رئيس جهاز المنيا الجديدة، بالانتهاء من مشروع زراعة مدخل مدينة المنيا ووصلة مدخل طريق الجيش بطريق المنيا أسيوط بطول ٧ كيلو مترات ومساحة منزروعه بأصناف من الأشجار المزهره ومغطيات التربة طبقًا لتصميمات وتوجيهات من لجنة الدعم الفني لمكتب وزير الإسكان. 

وقامت إدارة الزراعة بجهاز مدينة المنيا الجديدة بزراعة الطريق الواصل من طريق الجيش ومدخل المدينة بطول 1.5 كيلو متر  مزروع بأصناف من مغطيات التربه وأشجار بالجزيره الوسطي بالطريق وجانبي الطريق بمجهودات ذاتيه،

 

“الصالحية الجديدة” يؤكد أهمية السعي المتواصل لتحسين بيئة افضل  

 

 تفقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أعمال شركة نظافة الشوارع المكلفة بصيانة وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الجهاز بتحسين جودة الحياة في المنطقة وضمان راحة المواطنين

وقام المهندس خالد شاهين  بمتابعة الأعمال الميدانية لفرق النظافة والتأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة بشكل فعال، مؤكدًا إلى أهمية الاهتمام بالنظافة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، مؤكدًا على ضرورة تحسين جميع الجوانب المتعلقة بالخدمات

. وأكد رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أن الجهاز سيواصل متابعة أداء شركات الخدمات لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، موضحًا أن يعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية الجهاز للحفاظ على مستوى مرتفع من النظافة والرفاهية في المدينة، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

متابعات مستمره لدفع عجلة العمل بجهاز مدينة السادات 

 

 قام المهندس ياسر عبدالحليم حسن رئيس جهاز مدينة السادات بعدة جولات تفقديه للوقوف على آخر المستجدات للمشروعات الجارى تنفيذها، رافقه خلالها المهندس  أسامه سيد على نائب رئيس الجهاز.

كما تفقد مسئولو جهاز مدينة السادات تعدى من الأهالى أصحاب قطع الأراضى السكنية بالمنطقتين ٣٥ و٣٦ بإلقاء ناتج الحفر ومخلفات المبانى على جانبى الطرق مما يؤدى إلى غلق الطرق بالمنطقة السكنية وتشويه المظهر العام.

وكلف رئيس جهاز مدينة السادات، الإدارات المختصه على الفور بسرعة مراجعة موقف تحرير محاضر مخالفات لأصحاب تلك القطع وإتخاذ ما يلزم لسرعة فتح تلك الطرق أمام الماره.

وتابع رئيس الجهاز أعمال رفع كفاءة محطة المياة السطحية والوقوف على آخر المستجدات حيث تم تكليف الشركة المنفذه بسرعة نهو الإعمال طبقا للبرنامج الزمنى. 

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم على دفع عجله العمل وفتح محاور جديدة وربطها بالمحاور القديمة وتنفيذ أعمال التطوير التى تتم بالمحور المركزى وتنفيذ أعمال الطرق لإمتداد المحور المركزي لربطه بمحاور الطرق الرئيسية بالمدينة.

ونوه رئيس جهاز مدينة السادات، على استمرار أعمال المتابعة المستمرة وفقا وبناءًا على تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رؤساء اجهزة المدن ووتوجيهات المهندس عبد المطلب ممدوح. عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن  بضرورة المتابعة الدوريه ودفع عجله العمل  لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة. 

 

رؤساء اجهزة المدن الجديدة يتابعون مشاريع أعمال تطوير الزراعة النظافة

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