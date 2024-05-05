غدا.. حدائق الحيوان والأسماك تستقبل الزائرين خلال الاحتفالات بشم النسيم

أكد الدكتور محمد جلال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعدت لاستقبال اليوم الإثنين أكثر من 150 ألف زائر لحدائق الحيوان والأسماك في المحافظات وعددهم 6 حدائق منهم حديقة الأسماك بالزمالك بالقاهرة والتي من المقرر أن تستقبل كذلك من 5 إلى 10 آلاف زائر خلال احتفالات أعياد الربيع وأيضا 5 حدائق حيوان في الإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف بينما حديقة حديقة حيوان العريش وحدائق حيوان الجيزة والأورمان مغلقين من أجل عمليات التطوير.

وقال "جلال" في تصريحات لـ"الدستور" إن الإدارة أعدت خطة من أجل استمتاع المواطنين بالحيوانات الأسماك بالحلاق من السماح بتناول الفسيح والرنجة داخل الحدائق مع الحفاظ على نظافة الحدائق وتوفير أدوات النظافة وزيادة منافذ الدخول للمواطنين بالحدائق، ومن المتوقع أن يكون الإقبال كثيفا لطول إجازة شم النسيم هذا العام وزيادة الأعداد مع الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات ولاسميك والفسيخ والرنجة.

وأوضح مدير حدائق الحيوان، أن أن هناك استعدادا من الحماية المدنية وتواجد للمصافي والإسعاف للحفاظ على الأمن والسلامة للجمهور، مشيرا إلى أنه تم تدوير وتبادل للحيوانات والوحدات في حدائق الحيوان الإقليمية بالمحافظات من أجل استمتاع الجمهور بالحيوانات والأسماك خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع ومشاهدة الأسماك والجبلاية بحديقة. الأسماك.

وأوضح "جلال" أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان اتخذت إجراءات خلال شم النسيم منها تجميل المساحات الخضراء وبيوت الحيوانات وعرض حيوانات جديدة وزيادة عدد الحيوانات في الحدائق، لافتا إلى أن أسعار تذاكر دخول الحدائق 5 جنيهات للمواطنين والأجانب 20 جنيها وأصحاب الهمم رسوم الدخول مجانا وأن الرحلات للجمعيات الدينية والكنائس لها استثناءات خاصة، كما أن الأطفال سن أقل من 5 سنوات مجانا.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الحدائق جميعا سيفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، وسيتم تأمين الحدائق من خلال الجهات الأمنية وأفراد الأمن من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتوفير وسائل الأمان في الحدائق جميعها بالمحافظات وتوفير وسائل الحماية المدنية والحفاظ على الأطفال داخل الحديقة.