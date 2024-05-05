الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عبارات وكروت معايد شم النسيم 2024 "Happy Easter"

شم النسيم
شم النسيم

يُعدّ عيد شم النسيم من أقدم الأعياد المصرية، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 5000 عام، يُرمز عيد شم النسيم إلى تجدد الحياة وعودة الربيع بعد قسوة فصل الشتاء، يُمثل أيضًا الخصوبة وازدهار الأرض، حيث تنمو المحاصيل وتُزهر الأزهار، كما يرتبط العيد بعبادة الإله المصري القديم "أمين"، إله الرياح والخصوبة.

لماذا شم النسيم يوم الإثنين؟ كيف يتم تحديد يوم شم النسيم؟

يكون عيد شم النسيم يوم الإثنين؛ لارتباطه بعيد القيامة، حيث يُحدّد تاريخ عيد شم النسيم بعد يوم الأحد المُباشر لعيد القيامة المسيحي.

أهمّ ما يميز عيد شم النسيم:

تناول أطعمة محددة: مثل: البيض الملوّن، والفسيخ، والبصل الأخضر، والخس، والكعك.

الخروج إلى الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بالهواء الطلق وجمال الطبيعة.

التواصل مع العائلة والأصدقاء للاحتفال بهذا اليوم السعيد معًا.

ممارسة بعض العادات والتقاليد مثل: تبادل الهدايا، وتلوين البيض، وكتابة الأشعار والأغاني.

يُعدّ عيد شم النسيم عيدًا مصريًا خاصًا يجمع بين التاريخ والتقاليد، ويُعبّر عن حبّ المصريين للحياة والأمل.

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رسائل تهنئة بيوم شم النسيم 2024

 

عام سعيد وشم نسيم مبارك!

مع كل نسمة ربيعية، أبعث إليك أجمل التهاني وأطيب الأمنيات.

نتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأحباب في عيد الربيع.

كل عام والدنيا أجمل بين يديك، كل عام والضحكة تعلو عينيك.

بكل الحب أسطر لك كل عبارات التهنئة بمناسبة حلول عيد شم النسيم.

أجمل التهاني بمناسبة شم النسيم، نتمنى لكم عامًا مليئًا بالورود والحب الجميل على الخدود.

في هذا اليوم المشرق، نبعث لكم بأطيب الأماني وأمنياتنا بأوقات سعيدة وذكريات جميلة مليئة بالورود المتفتحه.

مع تفتيح الزهور أرسل لك باقة من الورد لكل الأحباب والأصدقاء شم نسيم سعيد.

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كروت معايدة شم النسيم 2024

 

كل عام وانتم بخير بمناسبة يوم شم النسيم.

نتمنى لكم الاستمتاع بإجازة سعيدة مع الأسرة والأولاد.

شم نسيم على كل الطيبين، كل عام وانتم بخير وسعادة.

مع حلول فصل الربيع الجميل، يزداد جمال الدنيا وتُزهر الأزهار ونحتفل نحن بعيد شم النسيم، عيد البهجة والتفاؤل والأمل.

نتمنى لكم سنة جديدة سعيدة، مليئة بالصحة والنجاح والتوفيق.

كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة.

مع كل نسمة ربيعية، أبعث لكم بأطيب الأمنيات.

 

موعد شم النسيم 2025 

يوافق موعد عيد شم النسيم في عام 2025 يوم الإثنين الموافق 21 أبريل.

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