الإثنين 06 مايو 2024
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أشرف أبوالهول لـ"الشاهد": 90% من الإرهاب فى سيناء كان مصدره غزة (فيديو)

أشرف أبو الهول
أشرف أبو الهول

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول إنه: "بعد حرب مايو 2021 في غزة، كانت مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بإعادة الإعمار في غزة بقيمة 500 مليون دولار".

وأضاف أبو الهول، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "القيادات المصرية لديها صبر كبير في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية، وإن كان هناك أي دولة أخرى تقع بالقرب من غزة وتتأثر بها كالدولة المصرية، لكانت تدخلت عسكريًا ضد غزة، فمن المؤكد أن 90% من الإرهاب في سيناء كان مصدره غزة، سواء من خلال تهريب السلاح أو تدريب العناصر الإرهابية".

وتابع: "هناك إشكالية كبيرة للغاية داخل حركة حماس، وهي ما يسمى بـ"أبناء المساجد"، وهم الأطفال الأيتام وأبناء العائلات الفقيرة، الذي كان يجندهم جناح الدعوى في غزة، ثم يتم تسليمهم لأئمة مساجد من أجل زرع الكراهية بداخلهم لكل شئ، ثم تأتي المرحلة الثانية، وهي التدريب على السلاح، حتى يصبح لدى الشخص عقيدة تقوم على الكراهية، وفي نفس الوقت يجيد استخدام السلاح، والذين كانوا يمثلون خطرًا دائمًا على مصر، وجزء كبير منهم شارك في الإرهاب ضد مصر".

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