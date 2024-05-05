الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نصائح بيطرية عند شراء وتناول الأسماك المملحة الفسيخ والرنجة

شراء الأسماك المملحة
شراء الأسماك المملحة

نقابة الأطباء البيطريين تحذر من تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة لوجود نسبة سموم عالية بهم.

أصدرت النقابة العامة للأطباء البيطريين بيانا مهما حرصا على سلامة وصحة الشعب المصري بجميع طوائفه، خلال الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

وقدمت النقابة مجموعة من النصائح المهمة عند شراء وتناول الأسماك المملحة سواء الفسيخ أو الرنجة التي تعد من الأكلات المفضلة في هذه الأيام.

وذكر الدكتور رامي محمد فتحي مقرر لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، مجموعة من النصائح الهامة عند شراء الأسماك المملحة،  مؤكدا ضرورة أن يتم الشراء من أماكن مخصصة وموثوق منها وتكون بطن السمكة غير منتفخة ولا ينبعث منها أي روائح كريهة.

وأضاف في بيان النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه لابد من أن  تكون لحوم الأسماك، متماسكة وترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها، على أن تكون عين السمكة بارزة ولامعة وخياشيمها وردية اللون، وأن يكون قشر الأسماك لا يتم انتزاعها بسهولة.

وحول نصائح عند تناول الفسيخ والأسماك المملحة أكد على ضرورة عدم تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة لوجود نسبه سموم عالية بهم، مع ضرورة نزع جلد الأسماك المدخنة للتخلص من المواد الضارة المترسبة من الدخان على سطح الرنجة.

وأشار إلى ضرورة وضع ليمون أثناء تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ وذلك لأن الليمون يخلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا، مع ضرورة تناول كمية كبيرة من الخضروات مثل الخس والبصل وكمية كبيرة من السوائل خاصة المياه لتخليص الجسم من الأملاح.

نصائح بيطرية عند شراء وتناول الأسماك المملحة الفسيخ

مواد متعلقة

دكتور تغذية يكشف أضرار تناول مرضى ارتفاع ضغط الدم للفسيخ

طريقة تمليح الفسيخ في المنزل استعدادًا لعيد شم النسيم 2024

طريقة تحضير سلطة الرنجة وأسعار الفسيخ في الأسواق

"هيئة الدواء" تحذر من الإفراط فى تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد

فسيخ ورنجة بالمكسرات.. حكاية أقدم محل فسخاني في مصر وعادل إمام من عشاقه

راعي سفرة الإسكندرانية في العيد: إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة

جهود وزارة الهجرة فى ملف التواصل مع المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

مسلسلات رمضان 2024.. "CBC" تروج لمسلسل "سر إلهى" بكشف شخصيات أبطال العمل

الأكثر قراءة

هيئة البث الإسرائيلية: المقترح المصرى حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربى

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

ما بعد الإصلاحات.. المؤسسات الدولية تشهد للاقتصاد المصري

حقيقة خطف مواطنة داخل سيارة تطبيق إلكترونى فى التجمع

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى لنتنياهو: الصفقة المصرية فرصتنا لإعادة المحتجزين

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة