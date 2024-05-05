أشرف أبوالهول لـ"الشاهد": طوفان الأقصي غيرت المسار لصالح إسرائيل وليس الفلسطينيين

كشف أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، هل عملية طوفان الأقصى وما بعدها تمثل نهاية مرحلة للفلسطينيين.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": فتح هي من بدأت المقاومة خلال حكم ياسر عرفات وبدأت بمعركة الكرامة وفي بيروت وتونس وعمليات فدائية كبيرة.

وأضاف أنه لا يمكن الحكم علي طرف فلسطيني علي انه وطني وطرف آخر غير وطني.

وتابع أن ما حدث بعد 7 أكتوبر تحول إلى طوفان ضد الأقصي والفلسطينيين وتم تدمير البنية التحتية المجتمعية بشكل غير طبيعي.

وأشار إلى أنه عندما تنتهي الحب في غزة أتوقع أن تحدث هجرة طوعية بعد تدمير البنية التحتية والمنازل.

وأكمل: "ثبت أن فكرة هجوم 7 أكتوبر كان غير مدروس وبدون فكر عسكري بدليل انتقام اسرائيل بقصف غزة وتدميرها ".

وأكد أن عملية طوفان الأقصي غيرت المسار لصالح إسرائيل وليس لصالح الفلسطينيين، موضحًا أن عملية التدميرالممنهج داخل القطاع التي تقوم به إسرائيل هدفه القضاء على غزة.