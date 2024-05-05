الأحد 05 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

أنا السيدة مريم.. اعترافات مضيفة طيران تخلصت من ابنتها بأوامر إلهية (فيديوجراف)

مضيفة طيران المتهمة
مضيفة طيران المتهمة بقتل أبنتها

سادت حالة من الذعر والخوف بين العديد من المواطنين، بعد انتشار أخبار إحدى الحوادث البشعة، والتي قامت فيها الأم بالتخلص من ابنتها، حيث شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، كواليس مثيرة في جلسة محاكمة مضيفة طيران تحمل الجنسية التونسية، في اتهامها بقتل ابنتها، ومحاولة إنهاء حياتها.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض التفاصيل الكاملة لاعترافات مضيفة الطيران التي تخلصت من ابنتها.

وكشفت المتهمة أمام المحكمة أنها رأت سيدنا يوسف وسيدنا موسى، وأضافت أنها شعرت كأنها السيدة مريم ثم بدأت تشعر بنوبات الهلوسة والأشياء الغريبة وكانت تشعر كل مرة بخوف وضيق في التنفس، وأنها عندما عادت إلى المنزل بصحبة زوجها، وجدت آية قرآنية وكأنها إشارة الانطلاق إلى الرفيق الأعلى تقول: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء بل أموات عند ربهم يرزقون».

وأكدت أمام هيئة المحكمة أن الإيطالي بعد أن تعرف عليها وأجرى لها جلسة طاقة، طلب رقم هاتفها وأخربها بأنها هو من خلقها: «كلمني على الواتساب وقلي أنا اللي خلقتك وقلتله أنت مخلقتنيش ومتعرفش تغير صورة ربنا عندي، وجاتني نوبة هلع وحسيت روحي بتتسحب مني وفيه حاجة ملفوفة على رقبتي، وفضلت أقول يا رحمان يا رحيم وفيه ألم في جسمي وكل عشر دقائق أشوف حاجات غريبة، وكل شوية أروح أطمن على زوجي وبنتي وكنت حاسة إن فيه حد هيأذيهم".

وكشفت في يوم الواقعة: “أنا كنت جاية من برة وكلمت الصيدلية جبت منوم عشان مش بقدر أنام غير بالمنوم، وخدت جرعة زيادة وتعبت، وبالليل حسيت أني شوفت نفسي في المراية وعيني أتحركت حركة غريبة وخوفت وعيطت وروحت لزوجي، وبعد شوية شوفت سيدنا موسى وسيدنا يوسف لابسين أبيض زي البني آدمين وأنا صاحية وكلموني وقالولي أنك مريم ودعواتك مستجابة، وجاتني النوبة وحسيت إن ربنا أمرني أن كلنا نصعد للسماء دلوقتي واللي هيقعد الأشرار ومتحددليش أخد مين معايا، وبعدين سمعت أصوات بسرعة بتردد وتقولي إن ربنا أمرك ولازم تصعدي للسماء بسرعة، وبعد كدة مرضتش أسيب بنتي في الشر وجبت شنطة وقطعت الحزام ومكنتش حاسة بنفسي وأنا بقتلها، وكنت ببص على النور لفوق وعشان كدة أنا خلصت عليها”.

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