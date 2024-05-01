آخرها مضيفة الطيران.. "السحر والروحانيات" يكتبان نهايات مأساوية للجناة

مضيفة طيران أثارات الرأي العام خلال الساعات الماضية عقب اعترافها أن لديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها وادعت أنها "مريم العذراء".

مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات قاتلة طفلتها قالت إنها كانت تعقد جلسات لعلاج الناس من العزلة والوحدة في منزلها وهذه الجلسات كانت ملهمة لها؛ ويوم الواقعة نفذت الجريمة لكي تصعد مع ابنتها للسماء أو "الدنيا التانية" كما أسمتها.

وقائع جديدة وغريبة تظهر على الساحة بين حلم الثراء وأوامر الجن وأوامر ألهية نستعرضها خلال السطور التالية:

"السحر الأسود" يكتب نهاية ناهد بـ6 طعنات في أطفيح

بـ6 طعنات في الصدر والبطن أنهى عاطل، حياة ابنة عمه في منزلها بأطفيح، وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته بالسجن المؤبد لإدانته بـ القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد اعتقادًا منه أنها آذته بأعمال السحر.

حيثيات المحكمة برئاسة المستشار أمجد إمام، كشفت عن تفاصيل الواقعة التي شهدت منطقة الكريمات في الـ10 من سبتمبر العام الماضي، وقالت «الجنايات» إنه رغم صلة قرابة المجني عليها «ناهد» بالمتهم «محمد» إلا أن ذلك لم يشفع له وأزهق روحها لاعتقاده أنها قامت بعمل سحر له لتدمير مستقبله وطرده من عمله بشركة الكهرباء بالمنطقة محل سكنه وفشله في الزواج من أي فتاة بعد رفضه الارتباط من ابنتها، ما دعاه للتوجه إلى أحد المشايخ الذي أرجع مشاكله إلى قيام سيدة بعمل سحر أسود له قبل 4 سنوات لرفضه الزواج من نجلتها فتأكد له صحة ما ذهبته إليه ظنونه، فوسوس له شيطانه فكرة التخلص من ابنة عمومته.

أعد المتهم لارتكاب جريمته سكينًا أخفاه بفخده الأيمن بقطعة قماش لونها أبيض، أسفل جلباب سماوي اللون، وتوجه إلى منزل «ناهد» جارته، حيث أبصر بابها مفتوحًا فعاجلها بطعنات قاسيات وقبل سقوطها ميتة وسط بركة دماء، استغاثت بعبدالمنعم شاهد الإثبات الأول ابنة عمها، والذي دخل إلى مسكنها لتشير بيدها إلى المتهم الذي كان واقفًا ويداه ملطختان بالدماء ليفر إلى أحد جيرانه- شاهد الإثبات الرابع، ليعترف إليه بارتكابه للجريمة ليسلمه إلى مركز شرطة أطفيح.

السحر دفعها لقتله.. متهمة تأكل جثة طفلها

كشفت المتهمة بقتل طفلها وطهي جثته وأكله عن تفاصيل جديدة، حيث قالت خلال محاكمتها في محكمة جنايات الزقازيق، إنها تعرضت لسحر تسبب في ارتكابها جريمتها.

وأضافت المتهمة أن أحد الشيوخ أكد لها أنها تعرضت لسحر ويتوجب عليها فعل أي شيءٍ لفكه والخلاص منه، مضيفة أنها قتلت طفلها لكي تتخلص من السحر، وفق ما ألهمها تفكيرها.

وذكرت أنها كانت تتعرض لبعض الأشياء الغريبة والمريبة، وذهبت للشيخ الذي أكد لها أن ما تتعرض له من قبيل السحر، مؤكدة أنها شعرت بالراحة بعد قتل طفلها وطهيه.

وذكرت النيابة أنها تلقت بلاغا من قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية يفيد بقتل الأم لابنها وتقطيعها لجسده وإخفاء أشلائه في مسكنها، مشيرة إلى أنها عثرت على كافة أشلاء وأجزاء جسد الطفل وكذلك سلاحي الجريمة وآثار دماء في كافة أرجاء المسكن.

وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة بتفاصيل ارتكابها الجريمة -وفق ما ذكرت النيابة -كما كشفت عن بواعثها ودوافعها من وراء ذلك وكيفية تخطيطها وتنفيذِها، وأجرت محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة.

وأكدت النيابة أنه لم يثبت اختلال القوى العقلية للمتهمة أو صحتها النفسية كسبب لارتكابها للجريمة، وهو ما لم تُسفرْ عنه التحقيقات بل توصلت إلى عكسه، مضيفة أن شواهد وأدلة عديدة سواء خلال إجراءات المعاينة، أو استجواب المتهمة أو سؤال الشهود، أكدت رجاحة وسلامة قواها العقلية والنفسية وأمرت النيابة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

قررت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، بتهمة إنهاء حياة ابنتها، لجلسة 29 مايو.

وكشفت التحقيقات في قضية مقتل طفلة على يد والدتها مضيفة الطيران التونسية السابقة، والخبيرة في علم الطاقة، في القضية التي حملت رقم 7453 تفاصيل جديدة، أن المتهمة زعمت تلقيها إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذًا لأوامر هذا الإيحاء، وأنها ذكرت أن ما تفعله ليس أفكارًا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة.

وأكدت أمام جهات التحقيق، أنها كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها من ارتكاب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم، ولها نتائج روحانية عالية، وتجري الحمض النووي داخل الجسم، وأنها تعالج المرضى بالطاقة.