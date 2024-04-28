غدًا.. استكمال محاكمة مضيفة طيران تونسية بقتل رضيعتها

تستكمل الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا محاكمة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس.

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كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل، واعترفت المتهمة بارتكاب جريمة القتل أمام جهات التحقيق وأنهت حياة ابنتها لأن «الأوامر الإلهية جاتلي كده»، على حد قولها، وقالت «يوم الجريمة تشاجرت مع زوجي وكان نايم بره في الريسيبشن، لأني طلعته بره الأوضة وقلتله عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء، وبعدها حدثت مشادة بيننا وأكدت له إني بمجرد نومي هبقى كويسة».

وأضافت المتهمة في التحقيقات إنها يوم الواقعة كان هناك شرط لصعودي إلى الرفيق الأعلى وهو إني «آخذ بنتي معايا مسبهاش مع باباها، وكان لازم أضحّي بيها في الدنيا في سبيل إنها تعيش الدنيا التانية اللي أنا رايحالها».

استكملت المتهمة بقتل ابنتها: «لقيت شنطتي في الأوضة فقررت إني أقصّ الحزام بتاعها وروحت خانقاها بيها، وهى ماتت بشكل هادئ، وكان معايا سكينة صغيرة جبتها من المطبخ ضربت بيها نفسي في رقبتي كذا ضربة، وبعدها زوجي حاول ينقذني، وأغمى عليا وفوقت وأنا في المستشفى».