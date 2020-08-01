زاهي حواس عن تصريحات إيلون موسك حول الأهرامات: كلام غير صحيح

قال وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، إن تصريحات إيلون موسك مؤسس تسلا، بشأن بناء الأهرامات من قبل الفضائيين غير صحيحة.وأضاف «حواس» في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم، أن التاريخ الفرعوني وثّق كيفية بناء الأهرامات، وأنها بُنيت بيد مصرية خالصة.وأشار إلى أن الحضارة المصرية التي يرجع عمرها إلى 5 آلاف سنة من المؤكد أنها قامت بإنجازات مشهودة ومعروفة بين العالم، مشددًا على ضرورة تدريس الحضارة الفرعونية في المناهج المصرية، حتى يعرف المصري أصل حضارته وعظمتها.وأفاد بأن «إيلون» تراجع عن تصريحاته بعد بيان حواس الذي أكد على بناء الأهرامات بيد مصرية خالصة.