الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية حجز مواعيد عيادات التأمين الصحي

التأمين الصحي
التأمين الصحي

يبحث الكثير من المواطنين المنتفعين من العلاج على نفقة هيئة التأمين الصحي عبر محرك البحث العالمي جوجل عن كيفية حجز عيادات كشف وتكرار الدواء بالعيادات المختلفة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمختلف المحافظات.

وذلك بعدما قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي بتطوير نظام حجز عيادات التأمين الصحي لعام 2024 ليصبح عبر الإنترنت لتوفير أقصى درجات الراحة والفعالية والسرعة للمواطنين، وتعد هذه الخدمة جزءًا من جهود الهيئة العامة لتحسين جودة الخدمات الطبية وتسهيل وصول المواطنين إليها.

وأصبح الآن من السهل حجز موعد للكشف او تكرار بعيادات التأمين الصحي المختلفة لعام 2024 بخطوات سهلة و بسيطة وميسرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، دون الحاجة إلى الانتظار في الطوابير أو القيام بالذهاب الي العيادات التابع لها المريض حتى يقوم بالحجز.

لذلك يقدم “الدستور” في التقرير التالي كيفية حجز الكشف وتكرار الدواء بعيادات التأمين الصحي المختلفة لعام 2024 من خلال هذه الخطوات البسيطة.

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كيفية حجز الكشف وتكرار الدواء بعيادات التأمين الصحي المختلفة لعام 2024

الخطوة الأولى:
القيام بالدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي.

الخطوة الثانية:
القيام بالضغط على أيقونة خدماتنا.

الخطوة الثالثة:
القيام بالضغط على كلمة حجز عيادات التأمين الصحي.

الخطوة الرابعة:
القيام باختيار صفة الشخص المنتفع سواء كان معاشات أو موظفين.

الخطوة الخامسة:
القيام بإدخال الرقم القومي.

الخطوة السادسة:
القيام بإدخال الرقم التأميني للشخص الراغب في الحجز الموجو في بطاقة التأمين الصحي.

الخطوة السابعة:
تحديد العيادة المراد الكشف بها.

الخطوة الثامنة:
القيام باختيار موعد الحجز المناسب.

الخطوة التاسعة:
القيام باختيار الطبيب المناسب.
الخطوة العاشرة:
سوف يتم استقبال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول لتأكيد موعد الكشف.

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طريقة حجز عيادات التأمين الصحي 2024


كما يمكن حجز مواعيد كشف في عيادات التأمين الصحي من خلال الأرقام الساخنة المخصصة لخدمة المرضى في كافة محافظات الجمهورية وهي (0225743324 - 02257454226) وتعمل الأرقام الساخنة بشكل يومي من الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 6 مساءً.

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