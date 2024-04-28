ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن طريقة حجز عيادات التأمين الصحي 2024، حيث توفر الهيئة خدمات طبية في العيادات المختلفة للمواطنين وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة دون جهد أو إهدار للوقت ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور كل المعلومات عن كيفية حجز عيادات التأمين الصحي خلال التقرير التالي.

طريقة حجز عيادات التأمين الصحي 2024

الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال هذا الرابط (للدخول اضغط هنــا)

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة حجز عيادات التأمين الصحي.

الخطوة الثالثة: إدخال البيانات الشخصية للراغب في الحجز.

الخطوة الرابعة: إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة لذلك.

الخطوة الخامسة: إدخال الرقم التأميني للمريض للراغب في حجز.

الخطوة السادسة: تحديد العيادة الراغب في الكشف فيها.

الخطوة السابعة: اختيار موعد الحجز وتاريخ الكشف الطبي.

الخطوة الثامنة: تحديد اسم الطبيب الراغب في الكشف لديه.

الخطوة التاسعة: استقبال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول لتأكيد موعد الكشف.

الأرقام الساخنة لهيئة التأمين الصحي 2024

بدلًا من الحجز على الموقع الإلكتروني يمكنك أيضًا حجز مواعيد كشف في عيادات التأمين الصحي من خلال الأرقام الساخنة المخصصة لخدمة المرضي في كافة محافظات الجمهورية وذلك لتوفير الوقت والجهد وذلك من خلال الأرقام (0225743324 - 02257454226) حيث يستقبل المكالمات مجموعة مميزة من الموظفين حيث يهدف إلى راحة المرضي دون جهد في الحجز وذلك بإدخال البيانات اللازمة عن المريض ومحل سكنه وأقرب عيادة تابعه للتأمين الصحي له والعيادة الراغب في الكشف بها.

مواعيد عمل الأرقام الساخنة لهيئة التأمين الصحي 2024

تعمل الأرقام الساخنة لهيئة التأمين تاصحي يوميا من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 6 مساءا وذلك لخدمة كافة المواطنين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

اقرأ أيضًا