الرئيس السيسى يعزى رئيس مجلس السيادة السودانى فى وفاة نجله

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تقدم له خلاله بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجله، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وتوجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالشكر للرئيس على الاتصال، معربًا عن تمنياته لمصر بالخير والأمان.

صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمى، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية.