السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يعزى رئيس مجلس السيادة السودانى فى وفاة نجله

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تقدم له خلاله بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجله، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وتوجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالشكر للرئيس على الاتصال، معربًا عن تمنياته لمصر بالخير والأمان.

صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمى، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية.

, الرئيس السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان نجل البرهان

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