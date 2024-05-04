السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سفير روسيا بالقاهرة: التفاهم المتبادل مع مصر أساس لعلاقات قوية ومستقبل مشرق

جيورجي بوريسينكو
جيورجي بوريسينكو

أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو أن علاقات بلاده مع مصر ستشهد دفعة جديدة في ظل التفاهم المتبادل بين قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وشدد السفير الروسي - في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط على أن تميز العلاقات بين القاهرة وموسكو نابع من التواصل المستمر بين الزعيمين السيسي وبوتين الذي يتم من خلال الزيارات والاتصالات المتبادلة، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق نهضة قوية في التعاون الثنائي بين البلدين.

مشروعات روسية في مصر

وأعرب "بوريسينكو" عن أمله في أن يتم الانتهاء من تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا رغبة الشركات الروسية في إقامة مشروعاتها بهذه المنطقة المهمة، التي سيسهم إنتاج المصانع المقامة فيها في سد احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وشدد على أن مصر تعد شريكا مهما ودولة صديقة لروسيا، مشيرا إلى أنه تم العام الماضي الاحتفال بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والقاهرة.

سفير روسيا بالقاهرة مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي فلاديمير بوتين مشروعات

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