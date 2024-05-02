مجموعة العمل البرلمانية العربية رفيعة المستوى للتكنولوجيا تختتم اجتماعاتها بالأردن

اختتمت مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي برئاسة النائب خالد أبوحسان، عضو مجلس النواب الأردني، اليوم الخميس، اجتماعاتها بالعاصمة الأردنية عمان.

وناقشت اللجنة، في حضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وعددا من أعضاء البرلمان العربي، سبل بناء وتعزيز القدرات البرلمانية العربية في مجال التحول الرقمي، حيث ركزت الاجتماعات على دعم التعاون الرقمي بين البرلمانات العربية وتبادل الممارسات الجيدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية، فضلًا عن تبادل الخبرات بين البرلمانيين في مجال التشريعات والقوانين ذات الصلة.

وبحثت اللجنة خطة عملها خلال الفترة المقبلة بما يسهم في النهوض بأعمال المجموعة على نحو أكثر تأثيرًا بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، إلى جانب مناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بعقد "المؤتمر البرلماني العربي للتكنولوجيا والاقتصاد"، والذي يعقد تحت شعار "آثر التكنولوجيا والابتكار على النمو الاقتصادي العربي"، وينظمه كل من البرلمان العربي ومجلس النواب الأردني بمشاركة عدد من الوزارات المعنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبعض الأسماء البارزة من ذوي الخبرة والتخصص في موضوع الأمن المعلوماتي والذكاء الاصطناعي.

وأشاد أعضاء المجموعة في ختام اجتماعاتهم بجهود رئيس البرلمان العربي الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة التي أنشئت من أجلها مجموعة العمل، خاصةً في بناء وتعزيز القدرات البرلمانية العربية في مجال التحول الرقمي، وتم الاتفاق على توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال الفترة القادمة بين المجموعة وكل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمركز الوطني للأمن السيبراني بالأردن، بهدف تأطير آلية عمل مستقبلية تخدم الأهداف المشتركة للجانبين، بما يسهم في التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي باعتباره أحد أهم الأدوات لريادة المستقبل، بالإضافة إلى اقتراح الحلول والمقترحات الناجعة لمواجهة التحديات والمخاطر المتعلقة بالاستخدام الخاطئ والعشوائي للتقنيات الرقمية الحديثة.

يذكر أن مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، هي مجموعة عمل برلمانية تختص بالعلوم والتكنولوجيا تعمل في إطار البرلمان العربي وتتشكل من أعضاء المجالس والبرلمانات العربية بهدف دعم التكنولوجيا والابتكار في العالم العربي.