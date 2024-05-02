إزاحة الستار عن تمثالى رفاعة الطهطاوى ومحمد عياد الطنطاوى بـ"ألسن الأقصر"

أزاحت كلية الألسن بجامعة الأقصر، اليوم الخميس، الستار عن تمثالي الشيخ رفاعة الطهطاوي، والشيخ محمد عياد الطنطاوي، إهداء من المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، والنحات الدكتور أسامة السروي لكلية الألسن بجامعة الأقصر.

وافتتح رئيس جامعة الأقصر، الدكتور حمدي محمد حسين، معرض صور بعنوان "العمارة الإسلامية وتقاليد الإسلام في روسيا" بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الألسن.

حضر الافتتاح الدكتور محمد نصر الدين الجبالي عميد كلية الألسن، ورئيس المؤتمر، والدكتور صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس السابق، والمستشار الثقافي الروسي ومدير المراكز الثقافية الروسية دمارات جاتين والنحات الدكتور أسامة السروي، والدكتور أنور إبراهيم وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق، والدكتور ايجور سيد نائب مدير معهد الترجمة في موسكو، وأحمد سمير نائب رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، والدكتورة ليلة يوسف حميد نائب رئيس المؤتمر.

من جهته، أوضح الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، أن المؤتمر حظي منذ الإعلان عن محاوره وموضوعاته بعناية بالغة من العلماء والمفكرين والباحثين المُتخصصين في علوم الاستشراق والأدب واللغة.

وجه الجبالي الشكر للمؤسسة المصرية الروسية، والنحات الدكتور أسامة السروي، على هذا الإهداء الذي سيضاف إلى أصول الكلية، ويضيف لمحة جمالية يستمتع بها الطلاب والزوار.