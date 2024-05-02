الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

فحص 1540 مواطنًا في قافلة طبية ببرج العرب بالإسكندرية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة غادة ندا، إن المديرية نظَّمت على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية إلى قرية عبدالباسط عبدالصمد بمنطقة برج العرب، أسفرت عن الكشف على 1540 مواطنًا وصرف العلاج بالمجان ضمن "حياة كريمة".

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9 تخصصات طبية

وأوضحت الدكتورة ندا - في بيانٍ اليوم الخميس - أن القافلة ضمت 9 تخصصات طبية مختلفة، وشارك فيها 56 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها.

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وأضافت وكيل الوزارة أنه تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتم تحويل 9 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جهتها، قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 267 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و135 تحليلًا بمعمل الطفيليات وفحص 205 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لـ564 مواطنًا.

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا المديرية قافلة طبية منطقة برج العرب عبد الباسط عبد الصمد صرف العلاج بالمجان حياة كريمه مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية

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