أدباء وكتاب: استخدام التكنولوجيا الحديثة ضرورة لبناء علاقة الصغار مع الشعر

دعا كتاب وأدباء عرب وأجانب إلى تبني شعر الأطفال في المدارس والاستفاده من خيارات وتقنيات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، لبناء علاقة بين الصغار والشعر.



جاء ذلك في جلسة نقاشية اليوم الخميس، عقدت ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي يقام في "مركز إكسبو الشارقة" حتى 12 مايو تحت شعار "كن بطل قصتك"، بمشاركة الكاتب الإيرلندي ليام كيلي، والكاتب الأردني محمد جمال عمرو، تحت عنوان " الشعر وكيفية الاستفادة منه كأداة تربوية تعزز تفاعل الأطفال وتطور تجربتهم التعليمية" وأدارتها علياء المنصوري.

وقال ليام كيلي، مدرس المرحلة الإبتدائية - الذي كتب سلسلة "وليام القلِق"، المبنية على قصة حياته عندما نشأ في بلفاست بإيرلندا الشمالية، بهدف مساعدة الأطفال على التغلب على القلق والتوتر - "نحتاج إلى التكنولوجيا لتعليم الشعر في الوقت الحاضر، فالجانب البصري يعزز جاذبية الشعر، لا سيما أن الأطفال لا يحبون التحدث أمام الآخرين بشكل مباشر في العادة، ومن خلال استخدام الأجهزة، وأدوات وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الصوتية والمرئية، سيكونون في وضع أفضل للتعبير عن أنفسهم".

وأضاف كيلي: "الشعر موسيقى يحب الأطفال تشغيلها والاستماع إليها في أذهانهم، ولهذا ينبغي لنا أن نتركهم أحرارًا، وندعهم يتحدثون ويعبّرون، ونمنحهم الأدوات اللازمة لعمل ذلك، فأنا شخصيًا أحب الشعر وأريد من الأطفال أن يحبوا الشعر تمامًا كما أحبه".



بدوره، قال مؤلف كتب الأطفال محمد جمال عمرو، المعروف بقصائده التعليمية "لا يمكننا إجبار الأطفال على قبول الشعر وكتابته، ولكن يمكننا بالتأكيد تعريفهم على وسيلة تساعدهم على التعلم من خلال الشعر، ولهذا يتوجب علينا أن نحرص على الوصول إلى عقلية الطفل والارتقاء بها من خلال توفير ما يريده".