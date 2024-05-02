الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سلطنة عمان والاتحاد الأوروبى يشددان على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية فى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

 دعا وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج العربي "لويجي دي مايو"، إلى ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة مع تحمل إسرائيل مسئولياتها.

وأكدا أهمية حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى الحاجة المُلِحّة للوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار المفروض على غزة للسماح بدخول كل المساعدات الإغاثية.

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وشدد وزير الخارجية العماني، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج العربي- خلال اجتماعهما اليوم "الخميس" في مسقط- على اهتمامها بدعم تحرير التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي ومواصلة العمل على بلوغ الهدف المشترك لإلغاء التأشيرات بين الجانبين.

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ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، بحث الجانبان أوجه التعاون القائم بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مجالات الأمن البحري والتعاون الفني والاقتصادي والثقافي.

سلطنة عمان الاوروبي الحرب الإسرائيلية غزة إسرائيل بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني

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