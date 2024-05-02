فحص وعلاج وتحصين 1257 رأس ماشية في قافلة بيطرية ضمن "حياة كريمة" بالشرقية

نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية، قافلة بيطرية مجانية بقرية "الحجازية" بمركز الحسينية، تم خلالها فحص وعلاج وتحصين 1257 رأس ماشية؛ وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية، ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية "حياة كريمة".



وقال مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، الدكتور إبراهيم متولي، في بيان، اليوم الخميس، إن القافلة قامت بفحص وعلاج (128) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و(93) حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية (128) حالة، والأمراض الجلدية (108) حالات، ورش (400) رأس من الماشية والأغنام والدواب لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع (400) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، بجانب علاج أمراض الدواجن لـ(450) طائرا وترقيم وتسجيل (101) حيوان.



وأضاف أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.



وأشار إلى أن القافلة تم تنظيمها بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان، وشارك في أعمالها كل من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة الحسينية البيطرية، وعدد كبير من المربين بالقرية، وتم خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها والاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا؛ بهدف زيادة الوعي البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية للحيوانات، من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.