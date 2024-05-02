مؤتمر مجمع اللغة العربية يوصي بزيادة الاهتمام بنشر العربية الفصيحة من خلال الجهات الرسمية

أوصى مؤتمر مجمع اللغة العربية في دورته التسعين، بزيادة الاهتمام بنشر اللغة العربية الفصيحة الميسرة، من قبل الجهات الرسمية ذات الصلة باللغة العربية كوزارات التعليم، والثقافة، والإعلام، والأوقاف، وذلك بوصف اللغة العربية عاملًا استراتيجيًا مهمًا في توحيد العالم العربي وتطويره، وكذلك أن تعمل هذه الجهات جاهدة على زيادة المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للمجمع، والذي جاء بعنوان "اللغة العربية وتحديات العصر: رؤى وتصورات واقتراحات"، وقد حظي المؤتمر بمشاركة العديد من رؤساء مجامع اللغة العربية والهيئات العليا المَعْنِيَّة باللغة العربية وأعضاء مؤتمر المجمع والأعضاء المراسلين من البلاد العربية والأجنبية.

وأكد المؤتمر أنه من حق اللغة العربية على معلميها في الجامعات أن يلتزموا باللغة العربية الفصيحة الميسرة في تدريسها، وفي نقاشاتهم العلمية، وأن يدربوا طلابهم على استعمالها، وأن يُضمِّن المجلس الأعلى للجامعات مناهج لغوية من شأنها أن تُكسب دارسيها المهارات الأساسيّة للغة العربية تحدثًا وكتابَةً وفهمًا، ولاسيما أقسام كليات العلوم النظريّة.

كما أوصى بأن تُضيف أقسام اللغة العربية منهجًا لتعريف الطلاب بأساسيات الذكاء الاصطناعي، والبرامج الحاسوبية والمدونات العلمية، وتدريبهم على كيفية توظيفه في رفع المستوى العلمي للطلاب.

وأشار المؤتمر إلى أنه على الجهات الرسمية المعنية بالترجمة على مستوى الوطن العربي السعي إلى وضع سياسة عربية موحدة للترجمة، وأن تقيم توازنا كميا بين الأعمال المترجمة في العلوم التطبيقية، والأعمال المترجمة في العلوم النظرية.

وأوصى أيضًا أن توسع دائرة التعاون بين مجمع اللغة العربية بالقاهرة والمجلس القومي للترجمة، على أن تشمل إنشاء جوائز تشجيعية في الترجمة من اللغة العربية وإليها بإشراف الطرفين، وكذلك أن يتوسع اتحاد المجامع اللغوية في التنسيق بين المجامع العربية؛ لتصبح جهودها موحدة ومتكاملة فى مشروعات عملها، خاصة في مجال المصطلحات العلمية.