السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

الدولار
الدولار

تصدر سعر  الدولار اليوم السبت 4 مايو مقابل الجنيه المصري تحديث يومي مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين مع اقتراب وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 

ويشهد سعر الدولار اليوم السبت 4 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري استقرارا في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالى:-

سجل سعر الدولار تراجعا في البنك المركزي حيث سجل 47.88 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.90 جنيه للشراء، 48.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.

txt

سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه اليوم السبت 4-5-2024

 

تحديث سعر الدولار في البنوك

سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.90 جنيه للشراء و48.00 جنيه للبيع.

سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.90 جنيه للشراء و48.00 جنيه للبيع.

سجل تداول سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.01 جنيه للشراء 48.20 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.81 جنيه للشراء 47.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.90 جنيه للشراء، و48.01 جنيه للبيع.

txt

تحديث لجميع البنوك.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

txt

سعر الدولار اليوم الإثنين 29-4-2024 خلال التعاملات المسائية

سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 47.92 جنيه للشراء و48.00 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.81 جنيه للشراء، و47.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 48.00 جنيه للشراء 48.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 47.90 جنيه للشراء و48.00 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا 

آخر تحديث.. سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار الجنيه المصري بنك مصر البنك الأهلي

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمنى المصرى يصل لصيغة توافقية حول كثير من نقاط الخلاف فى "صفقة الهدنة"

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

وزير المالية يزف بشرى بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على تلبية الاحتياجات المستقبلية

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية