الجيش السودانى ينعى محمد عبدالفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم، محمد عبدالفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وكانت مصادر إعلامية أفادت، أمس، بوفاة محمد عبدالفتاح البرهان بعد فترة علاجية قضاها في أحد مستشفيات أنقرة إثر تعرضه لحادث سير في العاصمة التركية.

وقالت القيادة العامة للجيش السوداني إن هيئة القيادة والضباط وضباط الصف والجنود وجميع منسوبي القوات المسلحة تحتسب محمد عبدالفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر وحسن العزاء والتعزية موصولة لجميع أهله وأقرانه.

البرهان يتفقد الجيش السوداني في مروي

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تفقد، يوم الأربعاء الماضي، رئاسة قيادة الفرقة 19 مشاة في مروي.

ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للولاية الشمالية الأسبوع الماضي ضمن جولاته الولائية للفرق والوحدات.

وكان في استقباله بمطار مروي اللواء الركن سليمان كمال حاج الخضر قائد الفرقة 19 مشاة بمروي.

وتدافع مواطنو مدينة مروي لاستقباله، وحيا سيادته جموع المواطنين الذين خرجوا لاستقباله بمدينة مروي.

وتفقد البرهان ضباط وضباط صف وجنود الفرقة ١٩ مشاة بمروي وتلقى سيادته تنويرًا حول مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية.

وكان الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة أكد، الأحد الماضي، أن العمليات العسكرية تسير وفقًا لما هو مخطط لها تمامًا خلال زيارته لغرف العمليات والمواقع المتقدمة في أم درمان وبرفقته القيادة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة في حرب الكرامة.

وأضاف العطا أن السودان يستشرف مرحلة مقبلة تستهدف البناء والتعمير، مشددًا على ضرورة بناء مرحلة تأسيسية لعدة سنوات تتجاوز الحواضن السياسية وتعتمد على الشعب السوداني والمقاومة الشعبية فقط، وتنبني على أطر وطنية صحيحة تتجنب العمالة والارتزاق وتضمن محاسبة كل من ثبت تورطه في حق الوطن، مشددًا على حتمية القتال ضد أطماع دول الشر ومرتزقة عرب الشتات.