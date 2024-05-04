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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 محور اهتمام مئات الألاف من طلاب التعليم الأزهري وذلك قبيل أيام فقط من انطلاق مارثون امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والذي تم اعتماده رسميا من قبل قطاع التعلم الأزهري لصفوف النقل والصف الثالث الإعدادي.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 حيث تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو زتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 كما يلي:-

  • يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 امتحان مادة الفقه ومادة اللغة العربية (الورقة الأولى) النحو والصرف.
  • يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 امتحان مادة القرآن الكريم وتجويده ومادة الثفاقة الإسلامية.
  • يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية الورقة الثانية (المطالعة والنصوص) وفنون الكتابة ومادة الهندسة.
  • يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان مادة أصول الدين (الورقة الأولى) التفسير والحديث ومادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 امتحان مادة أصول الدين (الورقة الثانية) التوحيد والسيرة ومادة العلوم.
  • يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 امتحان مادة الجبر ومادة التربية الفنية ومادة الحاسب الآلي.
  • يوم الربعاء الموافق 22 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومادة المستوى الرفيع.

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  • يوم السبت 1 يونيو 2024 امتحان مادة الفقه والحديث.
  • يوم الاثنين 3 يونيو 2024 امتحان مادة القرآن الكريم.
  • يوم الأربعاء 5 يونيو 2024 امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.
  • يوم السبت 8 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية.
  • يوم الاثنين 10 يونيو 2024 امتحان مادة الاستاتيكا.
  • يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 امتحان مادة الأدب والنصوص.
  • يوم السبت 22 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.
  • يوم الاثنين 24 يونيو 2024 امتحان مادة التوحيد.
  • يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 امتحان مادة النحو.
  • يوم السبت 29 يونيو 2024 امتحان مادة الأحياء.
  • يوم الاثنين 1 يوليو 2024 امتحان مادة البلاغة.
  • يوم الخميس 6 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم السبت 8 يوليو 2024 امتحان مادة الديناميكا.
  • يوم 13 يوليو 2024 امتحان مادة الصرف.
  • يوم الاثنين 15 يوليو 2024 امتحان مادة التفسير.

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