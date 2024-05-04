السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 4-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 4-5-2024 والقنوات الناقلة من أكثر التساؤلات التي يطرحها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة من كافة دول العالم ولمشاهدة المباريات في الدوريات العالمية والمحلية حول العالم ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم.


جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 4-5-2024

ونعرض للجمهور مواعيد مباريات اليوم السبت 4-5-2024 في كافة الدوريات العالمية والمحلية المقامة خلال الموسم الحالي 2023/2024 والتي جاءت كما يلي:-

مباريات الدوري الانجليزي

تعقد مباراة نادي آرسنال ضد نادي بورنموث في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي برينتفورد ضد نادي فولهام في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي بيرنلي ضد نادي نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي شيلفيد يونايتد ضد نادي نوتنجهام فورست في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.
تعقد مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نادي وولفرهامبتون في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإسباني

تعقد مباراة نادي ريال سوسييداد ضد نادي لاس بالماس في تمام الساعة 3:00 مساءا بتوقيت القاهرة.
تعقد مباراة نادي ريال مدريد ضد نادي قاديش في تمام الساعة 2:17 مساء بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي جيرونا ضد نادي برشلونة في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.
تعقد مباراة نادي ريال مايوركا ضد نادي أتليتكو مدريد في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة.

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مواعيد مباريات اليوم الاثنين 29-4-2024 والقنوات الناقلة

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من هو هداف الدوري الانجليزي 2024 قبل مباريات اليوم؟


مباريات الدوري الإيطالي

تعقد مباراة نادي مونزا ضد نادي لاتسيو في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي ساسولو ضد نادي انتر ميلان في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الألماني

تعقد مباراة نادي بوروسيا دورتموند ضد نادي اوجسبورج في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي فولفسبورغ ضد نادي دارمشتات 98 في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي فيردر بريمن ضد نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي شتوتجارت ضد نادي بايرن ميونيخ في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي كولن ضد نادي فرايبورج في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

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دون تأجيل.. مواعيد مباريات الجولة الحادية والعشرين بـ"دورى نايل"

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الزمالك والبنك الأهلى اليوم.. جدول مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024


القنوات الناقلة لمباريات اليوم 

يمكن الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات المختلفة عبر شاشة مجموعة قنوات Bein Sports والتي حصلت على حقوق البث ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-

قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12604.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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جدول مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز 

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات مباريات اليوم مباريات الدورى الانجليزى الدوري الاسباني الدورى الايطالى مباريات الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإسباني مباريات الدورى الإيطالى مباريات الدوري الألماني القنوات الناقلة لمباريات اليوم

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