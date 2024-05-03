دون تأجيل.. مواعيد مباريات الجولة الحادية والعشرين بـ"دورى نايل"

تنطلق، اليوم الجمعة، 3 مايو الجاري، منافسات الجولة الحادية والعشرين بمسابقة دورى نايل (2023 /2024)، وتستمر حتى الإثنين المقبل، الذي يصادف عيد شيم النسيم، حيث تقام على مدار أربعة أيام متواصلة.

وتشهد الجولة الحادية والعشرون، إقامة جميع المباريات التسع دون تأجيل أي مباراة للقطبين الكبيرين الأهلي والزمالك.

مواعيد مباريات الجولة الحادية والعشرين بدوري نايل

الجمعة 3 مايو الجاري

الاتحاد السكندري & بلدية المحلة.. السابعة مساء (استاد الإسكندرية).

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

زد إف سي & المقاولون العرب.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3.

السبت 4 مايو الجاري

فاركو & الإسماعيلي.. الرابعة عصرا (استاد برج العرب بالإسكندرية).

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، انتهت لصالح الفريق البرتقالي بهدف نظيف.

الأهلي & الجونة.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

الداخلية & سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، انتهت برباعية نظيفة لسيراميكا.

الأحد 5 مايو الجاري

سموحة & الزمالك.. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بخماسية للفارس الأبيض مقابل هدف يتيم للموج الأزرق.

البنك الأهلي & إنبي.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، انتهت بفوز الفريق البترولي بثلاثية مقابل هدف للبنك.

الإثنين 6 مايو الجاري

طلائع الجيش & المصري البورسعيدي.. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، انتهت بهدف نظيف للنسر البورسعيدي.

بيراميدز & مودرن فيوتشر.. السابعة مساء (استاد الدفاع الجوي).

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، انتهت بهدف نظيف للفريق السماوي.