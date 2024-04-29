الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 29-4-2024 والقنوات الناقلة

برشلونة وفالنسيا
برشلونة وفالنسيا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 29-4-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة سيراميكا كليوباترا ضد فاركو، في الدوري المصري، وبرشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، وجنوى ضد كالياري في الدوري الإيطالي، إلى جانب مواجهتي إندونيسيا ضد أوزبكستان واليابان ضد العراق في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2024 تحت 23 عاما، المقامة بقطر.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29 /4 /2024 والقنوات الناقلة

كلاكيت تانى مرة.. مراسل بى إن سبورت: مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة مهددة بالإلغاء

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الداخلية: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا: في تمام العاشرة مساء، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مباراة جنوى ضد كالياري: في الساعة العاشرة إلا الربع، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1   

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم آسيا تحت 23 عاما

إندونيسيا ضد أوزبكستان: في الخامسة مساء، وتُذاع على قناة beIN Sports AFC HD

اليابان ضد العراق: في الثامنة والنصف مساء، وتُذاع على قناة beIN Sports AFC HD.

سيراميكا كليوباترا فاركو برشلونة فالنسيا كأس الأمم الآسيوية 2024 تحت 23 عاما مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الإثنين

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