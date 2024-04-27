التشكيل.. مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت فى مواجهة بايرن ميونيخ

أعلن دينو توبمبولر، المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت، تشكيل فريقه الذي سيواجه مضيفه بايرن ميونيخ، في الرابعة والنصف عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "أليانز أرينا"، في إطار الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الألماني.

وسيقود المصري عمر مرموش هجوم آينتراخت فرانكفورت، إلى جانب كل من الفرنسي هوجو إكيتيكي، وأنسجار كناوف، ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب "بوندسليجا" برصيد 45 نقطة، بينما يحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

وشارك عمر مرموش- البالغ من العمر 25 عامًا- في 25 مباراة خلال الموسم الحالي للدوري الألماني، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع ست تمريرات حاسمة.

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت في مواجهة بايرن ميونيخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باشو تينوريو، روبن كوخ، توتا، أوريلو بوتا.

خط الوسط: إلياس السخيري، ماريو جوتزه، إريك دينا إيبمبي.

خط الهجوم: هوجو إكيتيكي، عمر مرموش، أنسجار كناوف.

وعلى جانب آخر، أعلن توماس توخيل، المدير لبايرن ميونيخ، تشكيل فريقه لمواجهة باير ليفركوزين، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: مزراوي - إريك داير - دي ليخت - كيمتش.

وسط الملعب: لايمر - جوريتزكا - شوبو موتينج.

خط الهجوم: جوريرو - مولر - هاري كين.