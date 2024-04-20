مرموش يسجل ويقود أينتراخت فرانكفورت للفوز على أوجسبورج فى الدورى الألمانى

قاد الدولي المصري عمر مرموش، فريق أينتراخت فرانكفورت للفوز على أوجسبورج بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الألماني.

وتقدم أوجسبورج في الدقيقة 13 عن طريق روبن فارجاس لاعب الفريق.

وفي الشوط الثاني، تمكن فرانكفورت من قلب النتيجة بعد أن تمكن فارس شايبي من تسجيل التعادل في الدقيقة 55.

واستطاع هوجو إيكتيكي أن يسجل الهدف الثاني لصالح أينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

واختتم عمر مرموش ثلاثية أينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع بعدما استغل خروج الحارس في الركلة الركنية خلال الثواني الأخيرة قبل أن يخطف الكرة وينطلق بالسرعة ويسدد الكرة في الشباك الخالية.

بهذا الهدف، ارتفع رصيد أهداف عمر مرموش في الدوري الألماني هذا الموسم 2023-2024 إلى 11 هدفًا في المركز السابع في قائمة هدافي المسابقة التي يتصدرها هاري كين مهاجم بايرن ميونخ برصيد 32 هدفًا.

وجاءت المباراة قوية في الشوط الثاني بعد أن نجح فريق أينتراخت فرانكفورت في قلب تأخره في الشوط الأول بالهدف المبكر الذي سجله فريق أوجسبورج في بداية المباراة.

وارتفع رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 45 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 39 نقطة في المركز السابع.

ويسعى فرانكفورت للتواجد ضمن مراكز المقدمة من أجل حصد مركز مؤهل للدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

وكان تشكيل أينتراخت فرانكفورت الذي خاض المباراة قد ضم كلًا من:

حراسة المرمى: تراب.

خط الدفاع: فيليب ماكس، ويليام باتشو، روبن كوخ، بوتا.

خط الوسط: شايبي، سخيري، جوتزه، إيبيمبي.

خط الهجوم: إيكيتيكي، مرموش.

دكة البدلاء: ناتشو فيري، سمولتشيتش، لارسون، هاسيبه، تشاندلر، دوني فان دي بيك، نكونكو، ينس غزال، كناوف.

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