مرموش يشارك فى خسارة فرانكفورت أمام شتوتجارت بثلاثية

خسر فريق أينتراخت فرانكفورت، الذي يضم الدولي المصري عمر مرموش أمام شتوتجارت بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني.

تقدم سيرهو جيراسي لصالح شتوتجارت في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول قبل أن يضاعف دينيز أونديف النتيجة لصالح شتوتجارت في الدقيقة 17 من عمر الشوط ذاته.

وسجل جيمي لويلينج الهدف الثالث لصالح شتوتجارت الألماني في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

ولعب الدولي المصري عمر مرموش المباراة بأكملها مع فريق أينتراخت فرانكفورت.

وارتفع رصيد شتوتجارت عند 63 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز السادس.