السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مرموش يشارك فى خسارة فرانكفورت أمام شتوتجارت بثلاثية

شتوتجارت
شتوتجارت

خسر فريق أينتراخت فرانكفورت، الذي يضم الدولي المصري عمر مرموش أمام شتوتجارت بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني.

تقدم سيرهو جيراسي لصالح شتوتجارت في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول قبل أن يضاعف دينيز أونديف النتيجة لصالح شتوتجارت في الدقيقة 17 من عمر الشوط ذاته.

وسجل جيمي لويلينج الهدف الثالث لصالح شتوتجارت الألماني في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

ولعب الدولي المصري عمر مرموش المباراة بأكملها مع فريق أينتراخت فرانكفورت.

وارتفع رصيد شتوتجارت عند 63 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز السادس.

آينتراخت فرانكفورت الألماني شتوتجارت عمر مرموش الدورى الألماني مباراة أينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت

مواد متعلقة

مرموش يشارك فى تعادل فرانكفورت مع بريمن فى الدورى الألمانى

التشكيل.. مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين في "بوندسليجا"

الأكثر قراءة

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

تفاصيل إغلاق الأردن مجاله الجوى أمام جميع الطائرات

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله