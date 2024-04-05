الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مرموش يشارك في تعادل فرانكفورت مع بريمن في الدوري الألماني

مرموش
مرموش

خيم التعادل بهدف لكل فريق على المباراة التي جمعت بين آينتراخت فرانكفورت وضيفه فيردر بريمن اليوم الجمعة في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وشارك عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فرانكفورت، في اللقاء بأكمله.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، نجح فريق فيردر بريمن في تسجيل هدف التقدم عن طريق ميلوس فيلكوفيتش في الدقيقة 62.
وتعرض بريمن لضربة موجعة بطرد ينس ستيج في الدقيقة 73.
وتمكن فريق فرانكفورت من استغلال النقض العددي بصفوف بريمن وسجل هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق لوكاس سيلفا، الذي حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
ورفع فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، كما رفع بريمن رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر.
وأصبح هذا التعادل هو الثاني عشر لفرانكفورت في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والخسارة في ست.
في المقابل، كان هذا التعادل هو السابع لبريمن في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في 13 مباراة.

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