الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب أينتراخت فرانكفورت يكشف موقف عمر مرموش من المشاركة ضد يونيون برلين

عمر مرموش
عمر مرموش

كشف دينو توبمولر، المدير الفني لفريق أينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني، عن موقف لاعبنا من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة بالدوري الألماني.

ويستضيف أينتراخت فرانكفورت فريق يونيون برلين، غدًا السبت في الرابعة والنصف عصرًا، ضمن لقاءات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الألماني، البوندسليجا.

وقال توبمولر في مؤتمر صحفي عٌقد اليوم الخميس: "مرموش لم يعود لنا من منتخب مصر حتى الآن ولكنه سيشارك في المران الأخير قبل مباراة يونيون برلين.

ومنذ بداية الموسم الجاري، شارك عمر مرموش في 33 مباراة بمختلف البطولات مع أينتراخت فرانكفورت وسجل 15 هدفًا وصنع 6.

وشارك عمر مرموش في معسكر المنتخب الوطني الأخير، ضمن فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، والذي أقيمت خلاله منافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية والتي احتل المنتخب الوطني المركز الثاني بها بعد الخسارة من منتخب كرواتيا في المباراة النهائية بأربعة أهداف لهدفين.

وعن مشاركة مرموش في التشكيل الأساسي بمباراة يونيون برلين، أجاب:"مازلنا ننتظر عمر مرموش لقد لعب مباراتين دوليتين 80 دقيقة بواحدة و90 بالأخرى".


ويحتل فريق أينتراخت فرانكفورت المركز السادس في ترتيب الدوري الألماني، البوندسليجا، برصيد 40 نقطة.

وبدأ عمر مرموش مسيرته في ناشئي نادي وادي دجلة وصعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2016 وفي الصيف التالي انتقل لفريق الرديف بنادي فولفسبورج وقضى 3 سنوات مع الفريق قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي في صيف 2020، ثم رحل مرموش عن فولفسبورج معارًا لنادي سانت باولي في يناير 2021 ثم عاد لفولفسبورج في صيف العام نفسه ثم انتقل معارًا لنادي شتوتجارت لمدة عام قبل أن يعود لصفوف فولفسبورج في صيف 2022، ولعب موسمًا مع النادي قبل الانضمام لأينتراخت فرانكفورت في صيف 2023.

عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت الدورى الألماني دينو توبمولر يونيون برلين البوندسليجا

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. الطريق إلى النجمة 12.. الأهلى يتحدى الإجهاد والرطوبة أمام سيمبا فى ربع نهائى دورى الأبطال

أمر من محكمة العدل لإسرائيل بشأن غزة

مبروك عطية: دخلت السينما مرة واحدة وندمت.. كان فيلم لـ"محمود ياسين"

مواعيد المباراة النهائية من بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

بيومي فؤاد: "إحنا بتوع فلوس.. وطلبت مقابلش محمد سلام فى كواليس الكبير 8"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟

انهيار شعبية إسرائيل فى الولايات المتحدة.. ومطالب بوقف تصدير الأسلحة

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس