مدرب أينتراخت فرانكفورت يكشف موقف عمر مرموش من المشاركة ضد يونيون برلين

كشف دينو توبمولر، المدير الفني لفريق أينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني، عن موقف لاعبنا من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة بالدوري الألماني.

ويستضيف أينتراخت فرانكفورت فريق يونيون برلين، غدًا السبت في الرابعة والنصف عصرًا، ضمن لقاءات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الألماني، البوندسليجا.

وقال توبمولر في مؤتمر صحفي عٌقد اليوم الخميس: "مرموش لم يعود لنا من منتخب مصر حتى الآن ولكنه سيشارك في المران الأخير قبل مباراة يونيون برلين.

ومنذ بداية الموسم الجاري، شارك عمر مرموش في 33 مباراة بمختلف البطولات مع أينتراخت فرانكفورت وسجل 15 هدفًا وصنع 6.

وشارك عمر مرموش في معسكر المنتخب الوطني الأخير، ضمن فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، والذي أقيمت خلاله منافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية والتي احتل المنتخب الوطني المركز الثاني بها بعد الخسارة من منتخب كرواتيا في المباراة النهائية بأربعة أهداف لهدفين.

وعن مشاركة مرموش في التشكيل الأساسي بمباراة يونيون برلين، أجاب:"مازلنا ننتظر عمر مرموش لقد لعب مباراتين دوليتين 80 دقيقة بواحدة و90 بالأخرى".



ويحتل فريق أينتراخت فرانكفورت المركز السادس في ترتيب الدوري الألماني، البوندسليجا، برصيد 40 نقطة.

وبدأ عمر مرموش مسيرته في ناشئي نادي وادي دجلة وصعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2016 وفي الصيف التالي انتقل لفريق الرديف بنادي فولفسبورج وقضى 3 سنوات مع الفريق قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي في صيف 2020، ثم رحل مرموش عن فولفسبورج معارًا لنادي سانت باولي في يناير 2021 ثم عاد لفولفسبورج في صيف العام نفسه ثم انتقل معارًا لنادي شتوتجارت لمدة عام قبل أن يعود لصفوف فولفسبورج في صيف 2022، ولعب موسمًا مع النادي قبل الانضمام لأينتراخت فرانكفورت في صيف 2023.