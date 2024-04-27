السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

بعد مشادة مباراة وست هام.. "المحمدى" يطالب كلوب باحترام محمد صلاح

مشادة محمد صلاح ويورجن
مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

علّق أحمد المحمدي، النجم السابق للمنتخب المصري وأستون فيلا، والمحلل بقنوات بي إن سبورتس، على المشادة الكلامية بين محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول، مع مدربه الألماني يورجن كلوب.

ودخل صلاح في مشادة كلامية مع يورجن كلوب أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام يونايتد بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، في الدقيقة 82، وظهر صلاح أثناء تجاذبه أطراف الحديث مع يورجن كلوب ووصل الأمر للمشادة الكلامية بينهما.

وكتب "المحمدي" عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة"إكس"، تويتر سابقًا: "أحد أنجح لاعبي الدوري الإنجليزي عبر تاريخه يستحق المزيد من الاحترام".

واعتبر المحمدي، أن صلاح لم يحصل على الاحترام الكافي من يورجن كلوب، المدير الفني للريدز.

إنجازات محمد صلاح مع ليفربول

ويُعد محمد صلاح الهدّاف التاريخي لمواجهات ليفربول ووست هام يونايتد برصيد 11 هدفًا في 14 مباراة.

ويلعب محمد صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول منذ صيف 2017 وانضمامه من نادي روما الإيطالي، ومنذ ذلك الحين شارك في تسطير تاريخ مع النادي الإنجليزي وبات أحد أهم لاعبيه عبر تاريخه وهدافه التاريخي في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول مع وست هام يونايتد في مباراة الجولة الـ35 للبريميرليج؛ ليبتعد خطوة أخرى عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، ويرفع رصيده لـ75 نقطة، فيما رفع فريق وست هام رصيده لـ49 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب البطولة.

احمد المحمدى استون فيلا محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب

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